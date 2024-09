A seguito di un incontro casuale con IBM in occasione di un evento di settore, Migrato si è subito resa conto che IBM Watson offriva tutte le funzionalità necessarie per soddisfare i requisiti della nuova legislazione sull'Open Government.

"Quando sono entrato in contatto con IBM per la prima volta, sono rimasto affascinato dalla loro attenzione verso il process mining e la data science", ricorda Dubbeldam. "Dopo aver partecipato a un workshop di un'intera giornata con IBM, mi ero convinto che IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed fosse esattamente la soluzione di cui avevamo bisogno".

IBM Watson NLP Library for Embed è una libreria containerizzata che integra una potente AI in linguaggio naturale nelle soluzioni esistenti. Basata su una combinazione di algoritmi NLP open source e di IBM Research, la soluzione consente a Migrato di rilevare e oscurare con precisione le informazioni personali sensibili da dati testuali non elaborati.

Lavorando con gli esperti dell'IBM Build Lab, Migrato ha rapidamente trasformato il suo proof-of-concept in una soluzione a tutti gli effetti.

Dubbeldam commenta: "Dopo aver collaborato con il team IBM Build Lab per un paio d'ore, abbiamo completato circa il 70% del lavoro di sviluppo della soluzione: è una partnership molto efficace. Le indicazioni pratiche che abbiamo ricevuto da IBM sono state estremamente preziose, in particolare riguardo alle best practice per incorporare librerie specifiche nella nostra applicazione Intelligent Content Classifier".

Grazie alla partnership con IBM, Migrato ha raggiunto l'obiettivo di ottimizzare le proprie capacità di NLP. Con IBM Watson NLP Library for Embed, l'azienda può elaborare dati non strutturati con una velocità e un'accuratezza ancora maggiori.

"Ci sono voluti solo circa cinque giorni per realizzare la nostra nuova soluzione, e si è rivelata un'esperienza eccezionale", afferma Dubbeldam. "In passato, le nostre analisi delle parole chiave si basavano sull'analisi statistica di tutte le parole utilizzate in un documento, ma in molti casi le parole più comuni in un documento non sono quelle più importanti. Con IBM IBM Watson NLP Library for Embed, possiamo sfruttare l'AI per eseguire l'estrazione di parole chiave tematiche, comprendendo meglio il significato dei dati non strutturati".