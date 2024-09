Per semplificare e accelerare la transizione a Maximo Application Suite, Quant ha coinvolto i suoi partner di fiducia AFRY e IBM.

"Lavoriamo con AFRY da più di quattro anni e in questo periodo è diventato uno dei nostri partner strategici più apprezzati," commenta Bergdahl. "AFRY agisce come nostro integratore di servizi per le soluzioni Maximo, supportandoci in tutto e per tutto, dalla configurazione, alla manutenzione e alle operazioni, fino al supporto tecnico, allo sviluppo e ai progetti proof-of-concept. Abbiamo a disposizione un team digitale snello, quindi aumentare le nostre funzionalità con un partner affidabile come AFRY è un grande vantaggio. Le diverse prospettive della nostra partnership, tra cui Quant che ha apportato il suo know-how nel settore della manutenzione, hanno dato un forte contributo al nostro successo."

Per costruire la nuova partnership, un team di progetto congiunto di Quant, AFRY e IBM ha visitato l'IBM Innovation Studio di Monaco di Baviera, in Germania. Collaborando a stretto contatto con gli esperti di IBM Industry 4.0 presso l'Innovation Studio, il team di progetto ha tracciato il percorso di trasformazione di Quant.

"Incontrare gli stakeholder di Quant, AFRY e IBM nelle prime fasi del progetto è stato estremamente prezioso," ricorda Bergdahl. "All'IBM Innovation Studio, abbiamo esplorato le sfide e le opportunità del progetto da numerosi punti di vista, tra cui considerazioni pratiche e in sede, best practice del settore, possibilità tecnologiche e altro ancora. Unendo le competenze sovrapposte di Quant, AFRY e IBM, abbiamo creato insieme casi d'uso basati sul valore per Maximo Application Suite."

Dopo una serie di esercizi proof-of-concept di successo con IBM e AFRY, Quant ha implementato Maximo Application Suite. Fornita come servizio gestito da IBM, la nuova soluzione offre una piattaforma integrata per gestire e analizzare i dati relativi alla gestione degli asset.

"La maggior parte dei moderni asset industriali è dotata di sensori del produttore dell'attrezzatura originale, ma molti dei nostri clienti sono anche dotati di attrezzature legacy che richiedono un monitoraggio," spiega Bergdahl.

"Per cui dotiamo gli asset legacy di dispositivi Internet of Things [IoT] che ci consentono di raccogliere dati relativi alle condizioni degli asset. Al momento, eseguiamo la nostra piattaforma di gestione IoT. Trasferendo questa funzionalità su IBM Maximo Health, parte di Maximo Application Suite, non solo otterremo un accesso più semplice ai dati dai nostri 2.000 dispositivi IoT, ma saremo anche in grado di smantellare la nostra infrastruttura di gestione IoT esistente, risparmiando tempo e riducendo i costi."

Al termine dell'implementazione globale, tutti gli utenti esistenti di Maximo hanno effettuato una transizione senza problemi a Maximo Application Suite.

"Durante l'implementazione, abbiamo investito molto tempo nella formazione dei nostri team sulle funzionalità più recenti della soluzione IBM," conferma Bergdahl. "Il forte impegno di Quant, AFRY e IBM ha dato i suoi frutti. L'approccio di un unico team e la stretta collaborazione hanno contribuito al successo della nostra transizione a IBM Maximo Application Suite."

E aggiunge: "Durante il progetto di implementazione, tutte le parti hanno imparato molto. Questi insegnamenti trasversali all'organizzazione continueranno in futuro, poiché Quant è stata selezionata per entrare a far parte dell'IBM Early Adopter Program per molti dei nuovi moduli all'interno di Maximo Application Suite."