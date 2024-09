Scopri IBM Watson NLP Library for Embed, una libreria containerizzata progettata per offrire ai partner IBM una maggiore flessibilità nell'integrazione di una potente intelligenza artificiale in linguaggio naturale nelle loro soluzioni. Combina il meglio degli algoritmi NLP open source e di IBM® Research per fornire funzionalità di AI superiori che gli sviluppatori possono ottenere e integrare nelle loro app nell'ambiente di loro scelta. Offerto ai partner come AI incorporabile, è un portafoglio software unico nel suo genere che offre la migliore AI di IBM.