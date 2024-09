Oggi, la contea di Miami-Dade ha a portata di mano una ricchezza di dati senza precedenti e gli strumenti per utilizzarli al meglio. Ad esempio, le forze dell'ordine sono in grado di effettuare analisi della criminalità e creare modelli predittivi utilizzando il software IBM® SPSS. Questo aiuta a identificare le aree in cui la criminalità è più critica e genera piste per le indagini collegando nuove segnalazioni a soggetti criminali noti con lo stesso modus operandi. Suarez osserva: "Da quando abbiamo iniziato ad analizzare i crimini con IBM SPSS, abbiamo notato un miglioramento nei tassi di arresto del 6%".



Dopo il successo della soluzione IBM Intelligent Operations Center nel Real Time Crime Center di Miami-Dade, la contea ha avviato un piano per utilizzare la piattaforma come base per il reporting, l'analisi e la condivisione dei dati in tutta la contea, comprendendo tutti i 26 dipartimenti.

"Stiamo già intraprendendo un programma di miglioramento della nostra rete di trasporti pubblici", spiega Suarez. "Stiamo utilizzando le analytics per affrontare il problema del raggruppamento di autobus, dove più autobus di una tratta arrivano alla stessa fermata nello stesso momento, invece di arrivare a intervalli programmati. Utilizziamo IBM SPSS per generare modelli in grado di prevedere quando potrebbe verificarsi il raggruppamento di autobus e tali informazioni vengono inserite in IBM Intelligent Operations Center. Un’ora prima della previsione del raggruppamento, gli operatori ricevono un avviso in modo che possano agire per prevenirlo".

Analogamente, la contea di Miami-Dade utilizza il software IBM SPSS per determinare la distribuzione ottimale delle risorse per i propri vigili del fuoco. "Disponiamo di autopompe e camion di emergenza specializzati progettati per affrontare situazioni specifiche", afferma Suarez. "Ma il loro numero è limitato, quindi è essenziale localizzarli dove è più probabile che siano necessari. IBM SPSS ci aiuta a prevedere dove ogni risorsa sarà più preziosa e possiamo coordinare l'allocazione delle risorse di conseguenza tramite IBM Intelligent Operations Center.

"I potenziali miglioramenti per la contea che IBM Intelligent Operations Center è in grado di offrire sono ampi, e più linee di business integriamo, più dati condivisi saranno disponibili per informare e migliorare il processo decisionale tra i vari dipartimenti".

Guardando al futuro, la contea di Miami-Dade spera di combinare la tecnologia IBM Intelligent Operations Center con i servizi cognitivi IBM® Watson. L'organizzazione sta già sperimentando una soluzione chiamata AVA, o Automated Virtual Assistant, che ha creato utilizzando la tecnologia conversazionale IBM Watson, per potenziare i suoi call center fornendo un chatbot sul proprio portale Internet in grado di valutare le domande degli utenti e cercare risposte appropriate.

Il prossimo passo per AVA consiste nell'integrarlo direttamente nei sistemi di call center della contea, utilizzando i servizi IBM Watson Speech to Text e IBM Watson Text to Speech per comprendere le domande di chi chiama e rispondere in lingua parlata. A lungo termine, l'ambizione è quella di fornire supporto multilingue per aiutare anche le numerose popolazioni di lingua spagnola e creola del paese.

"Integrando le varie analisi cognitive, predittive, dei big data e dell'Internet delle cose sulla piattaforma IBM Intelligent Operations Center, saremo in grado di avere una buona idea di ciò che accade ovunque nella contea quasi in tempo reale: questo sarà un enorme vantaggio per la sicurezza pubblica", afferma Suarez.

Conclude: "IBM Intelligent Operations Center ci aiuta a rendere Miami-Dade un luogo migliore e più sicuro da visitare e in cui vivere e lavorare. Le nostre forze dell'ordine e i nostri vigili del fuoco sono più informati e più reattivi che mai, e man mano che le nostre linee di business diventano più efficienti e convenienti, possiamo reinvestire i risparmi per migliorare ulteriormente i nostri servizi.