IBM CIO w3

La nuova piattaforma w3 di IBM offre una serie di vantaggi, tra i quali:

Prima: la funzionalità di ricerca era disarticolata e confinata a singole sezioni.

Dopo: un'interfaccia di ricerca integrata per consentire all'utente di filtrare i risultati della ricerca per persone, notizie, applicazioni o informazioni di supporto IT. Inoltre, include la funzionalità di restringere i risultati della ricerca in base alla località, alla lingua e alla data.

Prima: non esistevano impostazioni regolabili.

Dopo: impostazioni per controllare l'aspetto, le lingue, le località, gli interessi e le notifiche della piattaforma. Le preferenze di notifica comprendono avvisi sulla gestione dei dispositivi e delle password, iscrizioni ai blog e argomenti di tendenza.

Prima: l'elenco dei dipendenti era raggiungibile tramite un portale web separato con metodi limitati per connettersi con altri dipendenti IBM.

Dopo: una pagina People per esplorare, coinvolgere e promuovere le interazioni tra colleghi.

Prima: il layout delle notizie e le opzioni del profilo richiedevano modifiche per facilitare la navigazione.

Dopo: una scheda News per aiutare gli utenti a rimanere aggiornati e ben informati su avvenimenti, iniziative ed eventi IBM pertinenti al loro ruolo attraverso la cura dei contenuti.

Prima: i dettagli delle applicazioni erano disponibili su più piattaforme per sistema operativo, senza un'unica posizione di gestione delle licenze.

Dopo: Un'area Apps per l'acquisizione, l'aggiornamento, l'amministrazione e la restituzione delle licenze software, con consigli sulle applicazioni in base ai ruoli e alle unità di business.

Prima: gli utenti richiedevano supporto IT da un sito web autonomo con messaggi di interruzione dinamici e personalizzati limitati.

Dopo: un hub di supporto IT con risorse chiave e interruzioni, oltre a una visualizzazione dei ticket di assistenza, delle informazioni di contatto e degli appuntamenti correnti. Inoltre, concede l'accesso a un sistema self-service basato su AI, AskIt, per ottenere risposte a diverse domande relative all'IT.

Prima: AskIBM⁵ non esisteva.

Dopo: un link AskIBM in cui i dipendenti IBM possono utilizzare l'AI generativa per accelerare e semplificare le attività aziendali di routine, come scrivere un'e-mail, tradurre un documento, ricercare informazioni, creare riepiloghi, generare idee attuabili e altro ancora. La versione alpha di AskIBM è diventata operativa all'inizio di gennaio 2024.

Durante l'evoluzione digitale di w3, l'organizzazione CIO ha collaborato con i team di prodotto di watsonx e IBM Research per contribuire a scalare le offerte di prodotti IBM per il rilascio aziendale. Il team ha inoltre condiviso i risultati e le best practice con i clienti. Queste discussioni hanno riguardato l'approccio allo sviluppo dell'intranet IBM e l'esperienza di IBM Consulting per replicare ambienti comparabili.