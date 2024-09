Ogni giorno, l'organizzazione IBM Chief Information Officer (CIO) fornisce supporto 24 ore su 24 a centinaia di migliaia di dipendenti IBM: dagli sviluppatori che creano modelli di AI a un'organizzazione di consulenza globale che aiuta i clienti ad accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale. Attualmente, il team riceve circa 785.000 ticket di supporto IT ogni anno. "Queste domande coprono un'ampia gamma di aree, dalla configurazione di un nuovo dispositivo, alla reimpostazione delle password e alla risoluzione dei problemi relativi alle VPN, alla richiesta di sostituzioni di emergenza dei dispositivi", spiega Jonathan Chu, Manager di ASKit.

Come molte altre organizzazioni aziendali, IBM è sempre alla ricerca di nuovi modi per aiutare i dipendenti a muoversi più velocemente ed essere più produttivi. L'azienda non desidera che le persone siano distratte dalle iniziative di trasformazione e dalle interazioni con i clienti perché sono in attesa della risoluzione di un problema IT di routine, come la reimpostazione di una password. Né desidera che i professionisti del supporto IT rimangano impantanati in attività ripetitive che potrebbero essere gestite con l’automazione e l’AI.

“Uno dei nostri obiettivi principali è contribuire ad aumentare la quantità di problemi di supporto IT che potrebbero essere risolti attraverso l'automazione, gli strumenti self-service e il rilevamento di contenuti dai nostri articoli di supporto IT interni. Ciò contribuirebbe a ridurre il volume delle chiamate, delle chat e dei ticket di supporto IT in modo che i nostri consulenti dell'help desk possano concentrare l'attenzione sui dipendenti IBM che necessitano di competenze umane e intervento in situazioni più complesse o uniche", afferma Chu. Questo è il motivo per cui l'organizzazione CIO di IBM ha lanciato AskIT, una soluzione basata sulla conversazione basata sulla piattaforma IBM watsonx Assistant che aiuta a risolvere i problemi IT in modo rapido ed efficace.