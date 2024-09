Vista la velocità di evoluzione dello spazio della gen AI, l'organizzazione CIO ha agito rapidamente e ha sfruttato le tecnologie di AI di IBM per creare la versione alfa di AskIBM in appena 60 giorni, utilizzando un approccio di sviluppo e onboarding rapido. Il periodo di 60 giorni ha compreso il percorso di produzione di IBM watsonx, nonché le revisioni legali, di privacy, cybersecurity ed etica dell'AI necessarie per soddisfare gli standard e i guardrail raccomandati per l'AI. In questo processo, l'organizzazione CIO ha collaborato con IBM Software e IBM Research per fornire un'applicazione pronta per il rilascio aziendale. Come risultato, l'accesso alla versione alfa è stato reso disponibile agli oltre 280.000 dipendenti IBM in tutto il mondo all'inizio di gennaio 2024.

La base di AskIBM è stata realizzata con watsonx.ai e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di classe IBM Granite1, e successivamente ampliata con contenuti strategici interni IBM, ad esclusione delle informazioni riservate dell'azienda, delle informazioni personali sensibili e delle informazioni sui clienti. Nell'ambito dello sviluppo e dell'implementazione, per addestrare e adattare i foundation model dell'AI è stata richiesta la collaborazione dei dipendenti IBM, che hanno testato AskIBM. I dipendenti sono stati inoltre incoraggiati a lasciare il proprio feedback ai team di prodotto su come migliorare Watsonx per adattarlo alle esigenze dei clienti aziendali IBM a livello globale. AskIBM è stato progettato per automatizzare le attività di routine, come la stesura di e-mail per i clienti, la creazione di un brief di prodotto o il riepilogo rapido di un lungo documento da preparare per una riunione, una chiamata o altre esigenze, utilizzando la gen AI.

Circa 5.000 documenti in più lingue sono stati acquisiti nella versione alfa interna di AskIBM per addestrare gli LLM di classe Granite, numero che è salito a oltre 30.000 a partire da luglio 2024. La tecnica Retrieval-Augmented Generation (RAG) consente ad AskIBM di utilizzare i contenuti acquisiti per fornire risposte personalizzate e appropriate ai dipendenti IBM, creando nuove risposte dalle informazioni più rilevanti trovate. Vedi la figura 1 per scoprire il flusso di risposta di AskIBM.