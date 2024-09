Come passaggio successivo nella trasformazione digitale, Gatronova Group ha scelto la soluzione ERP SAP S/4HANA di nuova generazione. L'organizzazione sostituirà più sistemi ERP personalizzati con un’unica istanza della soluzione SAP, offrendo visibilità in tempo reale dei dati aziendali in tutte le società del gruppo. Utilizzando SAP BW/4HANA e SAP Analytics Cloud, Gatronova Group sarà in grado di fornire ai decisori informazioni dettagliate per prendere decisioni più rapide e informate. E con SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite, l'azienda dà forma a esperienze HR fluide lungo l'intero ciclo di vita dei dipendenti.

"Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto SAP S/4HANA sono le best practice globali che porterà al gruppo", afferma Najam. "SAP ci offre metodi collaudati per gestire aree di processo fondamentali come il procure-to-pay, nonché soluzioni di settore per gestire casi d’uso specializzati. Le principali aziende di tutto il mondo si affidano già alle soluzioni SAP, quindi sapevamo di essere in buone mani. La piattaforma è stata adottata su larga scala anche in Pakistan, il che ci ha dato la certezza di disporre di un ampio pool di talenti per gestire e mantenere la soluzione."

Le unità aziendali di tutto il Gruppo Gatronova dipenderanno dalla nuova soluzione SAP per gestire le operazioni quotidiane, quindi i tempi di inattività non pianificati non sono accettabili. Per garantire un accesso sempre attivo alla nuova piattaforma, l'azienda ha selezionato i server IBM Power E950 collegati agli array di archiviazione IBM FlashSystem FS5015 e IBM FlashSystem FS5100. Utilizzando le funzionalità automatizzate di protezione dei dati della soluzione IBM Spectrum Protect, Gatronova Group eseguirà backup regolari su una IBM TS4300 Tape Library, riducendo il rischio di perdita di dati e migliorando la continuità operativa in uno scenario di ripristino.

"Molte delle principali banche pakistane si affidano ai server IBM Power per gestire i propri sistemi bancari principali, quindi eravamo certi che questa piattaforma altamente resiliente potesse soddisfare i nostri rigorosi requisiti di affidabilità, disponibilità e scalabilità", ricorda Najam. "La combinazione di server IBM Power E950 e storage IBM FlashSystem ci offre alti livelli di prestazioni con un'impronta molto ridotta: ci permette di utilizzare la stessa piattaforma per supportare le transazioni quotidiane e gli insight aziendali in tempo reale senza impattare sulle prestazioni delle transazioni in corso."

Dopo aver confrontato la soluzione IBM con una piattaforma x86 equivalente, il Gatronova Group ha stabilito che i server IBM Power avrebbero semplificato e consolidato la sua architettura IT, con un significativo miglioramento della convenienza.

Najam spiega: "Utilizzando ripartizioni logiche [LPAR], possiamo fornire le stesse risorse di calcolo per la nostra soluzione SAP utilizzando solo tre server fisici IBM Power, invece di nove x86 Server. Quando si tratta di prestazioni per rack, inoltre, nessun altro fornitore si è avvicinato a IBM. Stiamo ottenendo circa il 40% di riduzione dei costi operativi relativi a spazio, alimentazione e raffreddamento grazie alla soluzione IBM Power, il che la rende anche la scelta più sostenibile dal punto di vista ambientale."

Collaborando con IBM Systems Lab Services e con l'IBM Business Partner Infotech Group (link esterno a ibm.com), Gatronova Group ha implementato la nuova piattaforma IBM Power con sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications (link esterno a ibm.com).

"Abbiamo parlato con diverse aziende pakistane che utilizzano SAP S/4HANA e la stragrande maggioranza utilizza il sistema operativo SUSE", spiega Najam. “Tutti i feedback degli utenti su SLES per applicazioni SAP sono stati molto positivi, il che ci ha convinto che la piattaforma fosse la scelta giusta per Gatronova Group. Siamo rimasti molto colpiti anche dal supporto e dalla guida che abbiamo ricevuto dal team SUSE: si sono fatti in quattro per condividere le best practice per le implementazioni SAP e hanno fornito risposte esaurienti alle nostre domande."

Per garantire la massima disponibilità per le sue applicazioni SAP mission-critical, Gatronova Group si è avvalso di IBM Systems Lab Services per consentire alla replica di sistema SAP HANA di eseguire il mirroring del database SAP HANA su un data center secondario, nonché di fornire un cluster SUSE Linux Enterprise High Availability per garantire la massima continuità continuità aziendale alle sue applicazioni SAP S/4HANA.

"L'implementazione della nostra nuova infrastruttura si è svolta senza ostacoli e abbiamo trovato i team di Infotech Group e IBM Systems Lab Services disponibili e sempre pronti ad aiutare", aggiunge Najam. "Anche se la pandemia da COVID-19 ha colpito proprio quando abbiamo iniziato l'implementazione, non abbiamo avvertito quasi alcun impatto: entrambe le organizzazioni ci hanno aiutato a raggiungere i traguardi del nostro progetto originale."