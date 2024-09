Fawry ha una lunga storia con IBM, avendo scelto ripetutamente le soluzioni IBM per sostenere la propria attività negli ultimi dieci anni. L'azienda si affida al software IBM Db2 e Oracle database in esecuzione su IBM Power Systems per supportare la sua piattaforma finanziaria elettronica su misura, elaborando 2 milioni di transazioni al giorno.

"Insieme, le soluzioni IBM Db2, Oracle database e IBM Power Systems ci consentono di elaborare enormi volumi di transazioni", commenta Abbas. " "Costituiscono una solida base per la nostra attività e si sono adattati perfettamente man mano che siamo cresciuti."

Per assicurarsi di selezionare le migliori offerte sul mercato per il suo ultimo aggiornamento, il team IT dell'azienda ha intrapreso una valutazione approfondita delle opzioni di storage e server di diversi fornitori.

"Abbiamo messo insieme casi aziendali per una gamma di soluzioni e IBM Storage si è rivelata vincitrice, ancora una volta", afferma Abbas. “Con le soluzioni di software-fined storage di IBM, possiamo essere certi di dove vengono archiviati i nostri dati. E che possiamo accedervi ogni volta che ne abbiamo bisogno.

Per gestire i dati in tutto l'ambiente di storage, l'azienda si affida a una suite di soluzioni di IBM Spectrum Storage, tra cui IBM Spectrum Control, IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Scale e IBM Spectrum Virtualize. Fawry ha implementato un server IBM Elastic Storage™ per supportare la sua strategia di conservazione dei dati, ottenendo una piattaforma scalabile e conveniente per i backup.

L'azienda ha inoltre implementato IBM FlashSystem®, una tecnologia di storage all-flash grid-scale progettata per i dati su larga scala. "I miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni promessi dall'ultima generazione della tecnologia IBM FlashSystem erano troppo vantaggiosi per lasciarselo sfuggire", ricorda Abbas.

La tecnologia offre funzionalità di compressione e deduplica dei dati che consentono a Fawry di aumentare l'utilizzo delle risorse di archiviazione. Abbas aggiunge: "IBM FlashSystem offre prestazioni molto più elevate rispetto alla nostra precedente piattaforma di storage, il che significa che otteniamo sia un'economia dei dati ottimizzata che tempi di risposta brevi. Siamo stati in grado di ottenere una migrazione senza interruzioni alla nuova piattaforma senza tempi di inattività”.

Per supportare la sua ricerca di una comprensione più approfondita dei propri clienti, Fawry implementerà presto IBM Watson Machine Learning Accelerator, che include i più diffusi framework di deep learning open source e strumenti efficienti di intelligenza artificiale (AI) su server IBM Power Systems AC922 accelerati. I server Power Systems AC922 abbinano le CPU POWER9 e NVIDIA Tesla V100 alle GPU NVLink, fornendo enormi capacità di throughput per carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni, deep learning e intelligenza artificiale. Abbas spiega: “La combinazione delle soluzioni IBM Watson Machine Learning Accelerator e FlashSystem ci fornirà le prestazioni incredibilmente elevate necessarie per estrarre nuove informazioni dai nostri dati”.