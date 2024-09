Eljun è venuto a conoscenza per la prima volta del programma svedese Startup with IBM Accelerator nell'aprile 2020. Fino a quel momento, l'azienda si era concentrata sullo sviluppo di funzionalità e sulla dimostrazione della propria soluzione a potenziali partner e investitori. La visione di Eljun è quella di costruire una rete che colleghi i proprietari di veicoli elettrici ai proprietari di stazioni di ricarica elettriche in modo reciprocamente vantaggioso. I proprietari dei veicoli possono utilizzare la soluzione per individuare comode stazioni di ricarica, mentre i proprietari delle stazioni di ricarica possono utilizzarla per guadagnare nelle ore in cui le stazioni non sarebbero altrimenti utilizzate.

Eljun ha sviluppato le caratteristiche chiave della soluzione utilizzando i cluster Kubernetes, quindi quando è arrivato il momento di passare a un ambiente cloud, ha cercato un provider che adottasse la tecnologia open-source. "Abbiamo scelto IBM Cloud perché IBM ha adottato una serie di strumenti open source", spiega Stenbock. "Ciò non solo ci ha permesso di non vincolarci a una particolare soluzione interna, ma ha anche reso molto semplice il porting di tutti i nostri cluster Kubernetes su IBM."

Dopo aver spostato la soluzione sul cloud IBM, Eljun ha iniziato a esaminare diverse piattaforme di servizi gestiti. Le esigenze di gestione dei servizi di Eljun sono esclusive, perché le informazioni fluiscono in modo ad hoc. "La maggior parte della nostra elaborazione avviene quando qualcuno cerca una stazione di ricarica o quando la ricarica inizia o termina", afferma Stenbock. "Avevamo bisogno di qualcosa che fosse flessibile in termini di utilizzo delle risorse”.

Stenbock ha capito presto che ciò significava che la soluzione di Eljun era la più adatta a un ambiente serverless. Quando il suo contatto presso Startup with IBM Accelerator gli ha suggerito IBM Cloud Code Engine, Stenbock non ci ha messo molto a prendere una decisione. "Abbiamo visto un caso d'uso a un evento IBM Think e abbiamo subito deciso di migrare a IBM Cloud Code Engine, perché tecnicamente si tratta di cluster Kubernetes in esecuzione in back end. Per noi è stata una mossa naturale che ha richiesto solo alcune modifiche all’applicazione."

Oggi Eljun gestisce più di 10 microservizi diversi sulla piattaforma IBM. "Avere IBM Cloud Code Engine che gestisce tutte le operazioni di espansione verso l'alto, verso il basso, verso l'interno e verso l'esterno significa che posso semplicemente progettare l'architettura e lasciare che si gestisca da sola", afferma Stenbock.

Oggi, quell'architettura è composta da tre portali distinti. La prima è un'app mobile per l'utente che consente di individuare e prenotare in anticipo le stazioni di ricarica. Il secondo è un portale per sviluppatori che fornisce un luogo protetto da password in cui i partner possono esaminare progetti, ottenere chiavi API, token di accesso, aggiungere stazioni di ricarica e altro ancora. Infine, il portale operativo funge da hub per le attività di gestione interne di Eljun, come creare club e connettere gli utenti.