Nei tre anni dalla sua nascita, Rebase Energy ha trovato un importante alleato in Startup with IBM® Accelerator Sweden, un programma di mentorship volto ad aiutare le startup ad avere successo. Spiega Haglund El Gaidi: "Con il team di IBM Accelerator riceviamo molti input, non solo sulla tecnologia, ma anche sull'aspetto commerciale delle cose: analizziamo il nostro modello di business e capiamo come cambiarlo per essere più rilevanti e competitivi sul mercato."

In effetti, l'attuale modello di business di Rebase differisce notevolmente dall'originale. Haglund El Gaidi spiega: "Siamo passati dal fornire solo previsioni a fornire dati grezzi sull'utilizzo dell'energia e sistemi aperti che permettono e potenziano i nostri clienti, invece di cercare di fornire un'unica soluzione adatta a tutti i clienti e a tutte le esigenze."

Il cambio di rotta ha dato i suoi frutti, ma l'offerta di un approccio SaaS fai-da-te ha comportato una nuova serie di sfide. Rebase aveva bisogno di rassicurare i propri clienti sul fatto che la piattaforma su cui avrebbero lavorato era stabile e costruita per garantire la sicurezza. Ecco perché Rebase ha scelto il cloud pubblico IBM.

"IBM è un marchio molto affidabile nel settore energetico e avere questo tipo di fiducia quando portiamo la nostra tecnologia sul mercato è inestimabile", afferma Haglund El Gaidi.

L'approccio di IBM allo sviluppo è anche ben allineato con il modello di business di Rebase. "Il nostro principale elemento di differenziazione è che ci basiamo su un sistema aperto, nello spirito di IBM e RedHat", afferma Haglund El Gaidi. "Tutti i nostri clienti vogliono avere una visione trasparente, in cui poter comprendere i dati e il tipo di processi che hanno portato a una particolare previsione o decisione."

Anche Rebase sfrutta Kubernetes nella sua infrastruttura. L'architettura a microservizi si adatta bene all'attività di Rebase perché consente uno sviluppo flessibile e un'implementazione rapida. Tuttavia, l'obiettivo dell'azienda è quello di offrire valore ai clienti sotto forma di strumenti di analisi, non di gestire le complessità dell'orchestrazione dei microservizi. Fortunatamente, IBM Cloud Kubernetes Service sta contribuendo a colmare questo divario. Haglund El Gaidi afferma: "Avere IBM Cloud Kubernetes Service che gestisce l'interfaccia tra Kubernetes e l'hardware è molto utile per noi perché in questo modo non dobbiamo preoccuparcene."

Tra i clienti di Rebase c'è un'organizzazione che gestisce e vende una serie di parchi eolici in Svezia. Poiché i sistemi meteorologici di bassa e alta pressione si spostano, l'energia eolica disponibile nell'atmosfera può cambiare in modo significativo. Con gli strumenti analitici di Rebase, i parchi eolici possono identificare le opportunità di fornitura di energia, riducendo così al minimo i costi di squilibrio.

Mentre Rebase costruisce e perfeziona i suoi strumenti analitici, Haglund El Gaidi e il suo team pensano a come l'AI può espandere le loro offerte. In particolare, IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio è un programma di AI concesso in licenza progettato per automatizzare il processo decisionale. "Stiamo utilizzando CPLEX ora e lo utilizzeremo sempre di più in futuro", afferma Haglund El Gaidi.