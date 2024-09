Per il team di cinque organizzatori di BOGESTRA, il processo di pianificazione era dettagliato, manuale e dispendioso in termini di tempo. Inoltre, prima di apportare modifiche ai propri orari, l'azienda aveva bisogno di coordinarsi con altri operatori di trasporto limitrofi per ottimizzare le connessioni con i propri sistemi. Per fare ciò era necessario l'invio del foglio di calcolo via e-mail per revisioni multiple e iterative e riunioni telefoniche di follow-up.

In un'epoca di comunicazione e digitalizzazione istantanee, BOGESTRA desiderava trovare una soluzione digitale innovativa per ottimizzare i propri processi di pianificazione. Migliorare la qualità del servizio (soprattutto dei trasferimenti di linea) per i propri clienti è stato il motore principale del cambiamento. BOGESTRA prevedeva inoltre di migliorare l'efficienza interna, consentendo al personale di pianificazione di concentrarsi su altri compiti critici.