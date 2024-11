In un recente tentativo di ottimizzare ulteriormente la sua piattaforma, CXReview ha iniziato a collaborare con IBM Client Engineering per pilotare l'AI generativa (gen AI) con ExpertSource. ExpertSource è un cliente che riceve da 50.000 a 70.000 chiamate al giorno e deve completare 31 controlli per la gestione della conformità e della qualità del servizio per chiamata.



"Il nostro obiettivo con questo progetto pilota di AI generativa è quello di rendere la piattaforma ancora più utilizzabile, per fornire una profondità e un'ampiezza di informazioni ancora maggiori, che i nostri clienti possono utilizzare per prendere decisioni volte a migliorare le prestazioni dei loro call center", afferma Patel. "Man mano che si esplora la potenza dell'AI generativa, credo che si inizierà a vedere il vero valore che può apportare al business: non solo la capacità di monitorare e verificare le chiamate e di aiutare a controllare la qualità e la conformità, ma anche la capacità di riassumere queste informazioni in modo che i leader aziendali possano utilizzarle per prendere decisioni strategiche", aggiunge.



In precedenza, l'azienda utilizzava processi tradizionali per monitorare e controllare le chiamate di qualità e identificare i casi di non conformità. Ha poi introdotto un servizio che utilizza IBM Watson Discovery, che consente un processo di monitoraggio completo e automatizzato. I responsabili QC potrebbero ora ricevere aggiornamenti quasi in tempo reale su prestazioni e infrazioni e, se necessario, offrire coaching agli agenti poco dopo la fine della chiamata.



"In ExpertSource, ci sforziamo di creare e sostenere un'esperienza del cliente di livello mondiale in ogni interazione con il cliente e, per raggiungere questo obiettivo, è imperativo che il miglioramento continuo e la conformità diventino parte della nostra cultura operativa. Esistono diversi strumenti e prodotti nel settore per soddisfare le esigenze di monitoraggio delle chiamate, ma abbiamo scelto CXReview perché il loro team offre la personalizzazione in fase di prodotto; supportata dal team e dalla piattaforma IBM, la loro proposta è rivoluzionaria e molto convincente. CXReview e IBM stanno compiendo sforzi e investimenti fenomenali per rendere le interazioni con i clienti più efficaci ed efficienti, siamo lieti di lavorare a stretto contatto con loro per utilizzare la gen AI per superare i limiti dell'esperienza cliente (CX)." Anil Wadhwa, CEO di ExpertSource.



"Con un partner di call center di supporto come ExpertSource, ora stiamo cercando di utilizzare IBM watsonx.ai™ per riepilogare le nostre chiamate e successivamente aggiungere IBM watsonx Assistant™ per rendere più facile per i nostri clienti interrogare i set di dati sulle conversazioni che CXReview ospita per il loro call center", afferma Patel. L'obiettivo è rendere molto semplice e veloce per i clienti visualizzare un riepilogo di ogni chiamata fornita dallo studio AI IBM watsonx.ai e quindi, tramite l'interfaccia di chat basata sulla soluzione IBM watsonx Assistant, inviare domande in linguaggio naturale e ricevere risposte su vari sottoinsiemi di dati delle chiamate.