Turbonomic ha offerto al team di Capita una visione d'insieme di tutte le piattaforme di hosting, sia on-premise che sul cloud. Questo livello di visibilità ha permesso immediatamente di aumentare la densità degli host e di ridurre l'accumulo di macchine virtuali, garantendo al contempo le prestazioni delle applicazioni. Avvalendosi delle metriche delle prestazioni incentrate sulle applicazioni di Turbonomic, il team Capita è stato in grado di elaborare le topologie applicative, ottenendo una visione completa dello stack delle applicazioni, dall'inizio alla fine.

La visibilità era solo l'inizio. Il passo successivo è stato l'implementazione di azioni risorse automatizzate. Tuttavia, come per ogni nuovo strumento di gestione introdotto, era necessario instaurare rapidamente un clima di fiducia.

Jerry e il suo team hanno iniziato con l'automazione del posizionamento delle VM. Col tempo, hanno dimostrato che Turbonomic consentiva loro di implementare la completa automazione del posizionamento e del dimensionamento corretti. Attualmente, l'azienda si affida all'automazione basata sull'intelligenza artificiale di Turbonomic per la gestione completa della piattaforma RDS BAU, utilizzata da tutti i team BAU per la gestione di tutti i siti di hosting, gli ambienti client, le reti e le piattaforme di storage. Questo successo iniziale viene ora utilizzato come punto di riferimento per dimostrare come Turbonomic possa aiutare a ridurre gli sprechi senza compromettere le prestazioni.