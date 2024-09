CaixaBank ha scelto per la prima volta Salesforce come nuova piattaforma preferita grazie all'elevato potenziale di scalabilità e innovazione e al suo approccio multicloud che si estende oltre il centro di contatto. Basandosi sul suo precedente lavoro con la tecnologia IBM® Watson IBM® Consulting è stato il partner naturale per lavorare a questa trasformazione grazie alla sua esperienza sia in Salesforce che in IBM.

L'esperienza utente è stata un elemento fondamentale per la strategia digitale di CaixaBank. La trasformazione doveva realizzare tre obiettivi: gestire in modo efficiente il centro di contatto, unificare i canali del servizio clienti e la piattaforma tecnologica, il tutto con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente per i clienti e gli agenti.