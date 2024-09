Nel settore della formazione, negli ultimi anni si è assistito a una crescente richiesta di maggiore trasparenza e sicurezza dei dati. L'evoluzione delle normative in materia di privacy, protezione dei dati e identità digitale ha aumentato la necessità di soluzioni in grado di gestire i dati in modo conforme e sicuro, requisito che la blockchain è in grado di soddisfare in modo efficace.

Il ruolo della soluzione IBM Sterling Transparent Supply nel progetto Bmor si è rivelato essenziale: senza una tecnologia avanzata e sicura come la blockchain, il progetto avrebbe incontrato notevoli limitazioni, diventando quasi inefficace. La Blockchain ha agito come leva strategica, fornendo la capacità di superare ostacoli tecnologici che altrimenti sarebbero stati insormontabili.

La soluzione adottata da Bmor offre diversi vantaggi sia ai clienti che ai dipendenti:

Vantaggi per i clienti

Maggiore trasparenza e affidabilità: Bmor, attraverso la tecnologia blockchain, garantisce l'immutabilità dei dati, offrendo ai clienti la certezza che le informazioni sui corsi di formazione siano accurate e non manipolate.

Sicurezza dei dati migliorata: con Bmor, il rischio di violazioni dei dati è ridotto e i dati sensibili sono protetti.

Efficienza nel processo di verifica dei dati: la verifica dei dati è semplificata e velocizzata, il che migliora l'esperienza complessiva del cliente e riduce gli oneri amministrativi.

Facilità di accesso e convalida dei certificati: per i partecipanti ai corsi, l'utilizzo dell'app associata alla piattaforma fornisce un modo semplice e affidabile per accedere e convalidare i propri certificati di formazione.

Vantaggi per i dipendenti

Aumento del coinvolgimento e della soddisfazione sul lavoro: lavorare con tecnologie all'avanguardia come la blockchain aumenta il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti, offrendo loro nuove competenze.

Ambiente di lavoro più organizzato ed efficiente: con una migliore gestione dei dati, l'ambiente di lavoro diventa più organizzato, efficiente e meno soggetto a errori o problemi di conformità.

Vantaggi per il settore della formazione