Il rapporto tra Alinma Bank e IBM risale alla fondazione della banca. Gran parte dell'infrastruttura centrale della banca è composta infatti dalla tecnologia IBM. E anche se Alinma Bank ha preso in considerazione le offerte dei concorrenti, ha scelto la piattaforma IBM Cloud Pak for Integration come base per la sua nuova soluzione di integrazione B2B. Non solo la soluzione era compatibile con l'infrastruttura esistente, ma la funzionalità di gestione delle API è stata valutata positivamente dalla società di analisi Gartner. È interessante notare che una delle altre soluzioni prese in considerazione dalla banca è stata la piattaforma container Red Hat® OpenShift®, che IBM ha acquisito poco dopo e che ora è una tecnologia di base per tutti gli IBM Cloud Pak.

Lavorando con il team di IBM Expert Labs, Alinma Bank ha mappato l'architettura, l'ambiente di hosting e la strategia di migrazione per la sua nuova piattaforma di onboarding. Il piano consisteva nel trasferire i servizi web B2B della banca alla funzionalità di gestione delle API di IBM Cloud Pak for Integration e sostituire l'infrastruttura esistente della sua piattaforma di onboarding con Red Hat OpenShift.

Lo sviluppo è iniziato nel gennaio 2020. Due mesi dopo, è arrivato il COVID-19. Si trattava di un momento critico per l'installazione e la pandemia ha creato enormi sfide. Il team di implementazione ha dovuto fare i conti con requisiti bancari estremamente rigorosi per l'accesso remoto alle infrastrutture IT degli istituti finanziari. Lavorando insieme, IBM e Alinma Bank sono riuscite a superare le difficoltà di accesso.

Il progetto ha richiesto l'installazione di quattro ambienti per lo sviluppo di Red Hat OpenShift, i test di integrazione dei sistemi, i test di accettazione da parte degli utenti e la produzione. Il team è passato da un ambiente all'altro installando IBM Cloud Pak for Integration, personalizzando l'ambiente e migrando i servizi esistenti da IBM DataPower Gateway alla funzionalità di gestione delle API di IBM Cloud Pak for Integration.

Una volta pronta l'infrastruttura, il team ha iniziato a personalizzare e sviluppare ulteriormente, aggiungendo i propri servizi B2B alla nuova piattaforma, sostituendo i vecchi servizi web SOAP con API REST e incorporando l'aspetto e il design di Alinma Bank nel portale API. Inoltre, ha migrato le risorse dalle appliance fisiche IBM DataPower Gateway alla funzionalità virtuale DataPower che fa parte di IBM Cloud Pak for Integration.

L'implementazione complessiva ha richiesto circa un anno. Prima di attivare la piattaforma, la banca ha testato i nuovi servizi. La piattaforma ha funzionato perfettamente e Alinma Bank l'ha lanciata ufficialmente a dicembre 2020.