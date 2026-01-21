IBM® Consulting aiuta Airbus a ottenere la piena autonomia sostenendo il Programma A220.
Dopo aver acquisito la quota di maggioranza nel Programma A220, Airbus, un importante produttore di aeromobili, operava all'interno dei vincoli dell'infrastruttura IT condivisa dal venditore. La mancanza di pieno controllo dell'ambiente IT ostacolava la capacità di Airbus di intraprendere la trasformazione digitale e la business transformation necessaria per raggiungere i propri obiettivi strategici. Airbus puntava a raggiungere la piena autonomia in 18 mesi, da luglio 2023 a gennaio 2025, eliminando ogni dipendenza dal venditore e continuando al contempo la propria espansione industriale.
Tuttavia, l'integrazione di applicazioni e infrastrutture nell'ambiente Airbus non è stata esente da alcune problematiche.
La complessità del landscape integrato rappresentava un ostacolo considerevole, compromettendo numerose applicazioni legacy. I precedenti tentativi di separazione da questi sistemi avevano prodotto risultati non ottimali a causa delle complesse integrazioni a monte e a valle tra i sistemi e della collaborazione globale con oltre 300 fornitori.
Per eseguire con successo questa transizione, Airbus aveva bisogno di un partner robusto, in grado di orientarsi nel complesso ambiente IT e di facilitare uno spostamento verso il cloud in un ambiente altamente regolamentato, in meno di 18 mesi, per tutte le oltre 100 applicazioni. Queste applicazioni integrate rappresentavano la spina dorsale del Programma A220, tra cui il Product Lifecycle Management (PLM), la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), i sistemi di esecuzione della produzione (MES) e il servizio clienti.
Passare al cloud e diventare un'entità autonoma è stato fondamentale per mantenere il vantaggio competitivo di Airbus nei settori aerospaziali dinamici. Non solo il passaggio al cloud è stato fondamentale per migliorare il Programma A220, ma è servito come base per le ambizioni più ampie di scalare e trasformare le operazioni A220.
Airbus si è affidata a IBM Consulting, il cui team ha ideato un approccio improntato all'hybrid cloud per migrare workload critici sulla Google Cloud Platform (GCP). Questa mossa strategica era finalizzata a:
Le applicazioni e i dati sono stati trasferiti al tenant GCP di Airbus in base ai seguenti passaggi:
IBM ha inoltre contribuito a modernizzare e trasformare alcune applicazioni critiche per allinearle agli standard del programma A220.
I team di consegna di IBM Consulting hanno utilizzato IBMConsulting Advantage for Cloud Transformation realizzato con tecnologia IBM watsonx per i materiali di supporto del programma e i principali workflow interni, aumentando la precisione e consentendo decisioni più rapide e informate.
L'ecosistema altamente integrato di applicazioni e processi, così come l'elevato volume di dati coinvolti, hanno portato a una migrazione complessa. Trovando i fornitori e gli esperti giusti per affrontare il compito, IBM ha consolidato senza problemi più soluzioni per offrire un'esperienza del cliente unica. Queste soluzioni includevano:
Le tecnologie Red Hat sono state critiche per il successo di questo progetto:
Con questa migrazione strategica, IBM Consulting ha facilitato il percorso digitale e di business transformation di Airbus A220 permettendo di separare completamente tutte le applicazioni A220 dal venditore in un nuovo ambiente cloud. Ha fornito la scalabilità necessaria per sostenere l'obiettivo strategico dell'incremento di produzione degli aerei. Con questa autonomia, A220 non dipende da alcuna operazione eseguita dal venditore.
Nel giro di soli 18 mesi, Airbus è riuscita a separarsi dal venditore come previsto, aumentando al contempo la cadenza di produzione da 6 a 10 aeromobili al mese.
La tecnologia IBM Aspera ha accelerato il trasferimento di oltre 1 miliardo di file e oltre 2,5 petabyte di dati non strutturati a una velocità quattro volte superiore rispetto a un approccio tradizionale al trasferimento di file. Questo progetto, della durata di 18 mesi, ha fornito ad Airbus un ambiente IT di proprietà dell'azienda e l'ha posizionata per la crescita e il successo futuri.
IBM Terraform ha svolto un ruolo cruciale nell'automazione dell'implementazione della maggior parte dei componenti infrastrutturali e dei server distribuiti sulla piattaforma cloud, accelerando di oltre 10 volte i tempi di implementazione.
L'approccio di IBM ha permesso ad Airbus di mantenere l'integrità e l'efficienza del Programma A220, senza interruzioni operative. Pochi giorni dopo il trasferimento, il programma A220 funzionava in modalità nominale. L'ambiente era stabile e le prestazioni operative erano paragonabili o migliori rispetto ai livelli di performance dell'anno precedente, con un aumento del 15% nel numero di ordini di produzione chiusi al giorno presso lo stabilimento Mirabel e un incremento del 20% nell'evoluzione delle pubblicazioni ingegneristiche ogni giorno.
Anche le soluzioni di collaborazione tra fornitori di ingegneria sono state migrate verso alcune regioni cloud in Europa e Asia. In precedenza erano installate on-premise presso i fornitori Airbus. Con la nuova soluzione, Airbus ha accelerato significativamente i tempi di onboarding dei fornitori, ridotto gli investimenti necessari da 1 milione di dollari a circa 150.000 dollari e ridotto la latenza per i fornitori che collaborano con Airbus.
Gli utenti finali hanno registrato un aumento delle prestazioni di 30% sui sistemi principali come l'ERP, con conseguente miglioramento dell'esperienza utente. L'elaborazione delle chiusure dei mesi finanziari è stata accelerata fino al 40%, terminando 7 ore prima e facilitando un rilevamento più rapido di eventuali discrepanze di costi o ricavi. Anche i lavori di pianificazione dei requisiti materiali (MRP) hanno migliorato le prestazioni del 45%, terminando 11 ore prima rispetto alle oltre 20 ore precedenti, permettendo un'identificazione più rapida dei requisiti materiali, mentre l'esecuzione dei job in batch ha registrato un miglioramento del 50%.
Con l'autonomia piena garantita attraverso la migrazione dell'hybrid cloud, Airbus è ora pronta a collaborare con IBM nella prossima fase di modernizzazione. In quanto partner principale per i servizi di gestione delle applicazioni A220 e i servizi di ingegneria delle piattaforme, IBM continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel successo di Airbus, non limitandosi a sostenere le prestazioni e l'efficienza dell'infrastruttura cloud, ma promuovendo l'innovazione.
Questa prossima fase si concentrerà sull'ottimizzazione delle operazioni, migliorando l'agilità e sbloccando nuovo valore, assicurando che Airbus mantenga il proprio vantaggio competitivo e ottenga un maggiore ROI grazie a costi ridotti e maggiore efficienza.
Airbus è leader nello sviluppo di un settore aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito. L'azienda innova costantemente per fornire soluzioni efficienti e tecnologicamente avanzate nei settori aerospaziale, della difesa e dei servizi connessi. Per quanto riguarda il commerciale, Airbus progetta e produce aerei di linea moderni e a basso consumo di carburante e servizi associati
