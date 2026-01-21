Nel giro di soli 18 mesi, Airbus è riuscita a separarsi dal venditore come previsto, aumentando al contempo la cadenza di produzione da 6 a 10 aeromobili al mese.

La tecnologia IBM Aspera ha accelerato il trasferimento di oltre 1 miliardo di file e oltre 2,5 petabyte di dati non strutturati a una velocità quattro volte superiore rispetto a un approccio tradizionale al trasferimento di file. Questo progetto, della durata di 18 mesi, ha fornito ad Airbus un ambiente IT di proprietà dell'azienda e l'ha posizionata per la crescita e il successo futuri.

IBM Terraform ha svolto un ruolo cruciale nell'automazione dell'implementazione della maggior parte dei componenti infrastrutturali e dei server distribuiti sulla piattaforma cloud, accelerando di oltre 10 volte i tempi di implementazione.

L'approccio di IBM ha permesso ad Airbus di mantenere l'integrità e l'efficienza del Programma A220, senza interruzioni operative. Pochi giorni dopo il trasferimento, il programma A220 funzionava in modalità nominale. L'ambiente era stabile e le prestazioni operative erano paragonabili o migliori rispetto ai livelli di performance dell'anno precedente, con un aumento del 15% nel numero di ordini di produzione chiusi al giorno presso lo stabilimento Mirabel e un incremento del 20% nell'evoluzione delle pubblicazioni ingegneristiche ogni giorno.

Anche le soluzioni di collaborazione tra fornitori di ingegneria sono state migrate verso alcune regioni cloud in Europa e Asia. In precedenza erano installate on-premise presso i fornitori Airbus. Con la nuova soluzione, Airbus ha accelerato significativamente i tempi di onboarding dei fornitori, ridotto gli investimenti necessari da 1 milione di dollari a circa 150.000 dollari e ridotto la latenza per i fornitori che collaborano con Airbus.

Gli utenti finali hanno registrato un aumento delle prestazioni di 30% sui sistemi principali come l'ERP, con conseguente miglioramento dell'esperienza utente. L'elaborazione delle chiusure dei mesi finanziari è stata accelerata fino al 40%, terminando 7 ore prima e facilitando un rilevamento più rapido di eventuali discrepanze di costi o ricavi. Anche i lavori di pianificazione dei requisiti materiali (MRP) hanno migliorato le prestazioni del 45%, terminando 11 ore prima rispetto alle oltre 20 ore precedenti, permettendo un'identificazione più rapida dei requisiti materiali, mentre l'esecuzione dei job in batch ha registrato un miglioramento del 50%.

Con l'autonomia piena garantita attraverso la migrazione dell'hybrid cloud, Airbus è ora pronta a collaborare con IBM nella prossima fase di modernizzazione. In quanto partner principale per i servizi di gestione delle applicazioni A220 e i servizi di ingegneria delle piattaforme, IBM continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel successo di Airbus, non limitandosi a sostenere le prestazioni e l'efficienza dell'infrastruttura cloud, ma promuovendo l'innovazione.

Questa prossima fase si concentrerà sull'ottimizzazione delle operazioni, migliorando l'agilità e sbloccando nuovo valore, assicurando che Airbus mantenga il proprio vantaggio competitivo e ottenga un maggiore ROI grazie a costi ridotti e maggiore efficienza.