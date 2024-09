Integrazione Red Hat Ansible

Red Hat® Ansible® Automation Platform è una soluzione di automazione end-to-end che consente alle organizzazioni di automatizzare la configurazione, l'implementazione e la gestione di infrastrutture e applicazioni IT. Offre un modo efficace per automatizzare le attività IT ripetitive e dispendiose in termini di tempo e semplifica i lavori complessi fornendo un'interfaccia semplice e intuitiva. Grazie alla sua flessibilità, è estremamente efficace nell'automatizzazione all'interno e tra i processi IT completi.

Per massimizzare il valore dell'ottimizzazione IBM® Turbonomic®, le azioni devono essere automatizzate e integrate in pipeline, processi e workflow. IBM Turbonomic collabora con Red Hat Ansible per consentire ai clienti di automatizzare un maggior numero di azioni e assicurarsi che ogni azione di Turbonomic venga eseguita in modo coerente e accurato e che funzioni al meglio per la loro organizzazione e la loro attività.