La tecnologia avanza rapidamente.

Ciò che fino a ieri era all’avanguardia potrebbe diventare inefficiente (nella migliore delle ipotesi) o obsoleto (nella peggiore delle ipotesi) in un batter d'occhio. E con il passare del tempo, le lacune causate da questa evoluzione diventano sempre più evidenti, limitando le innovazioni che le aziende possono o non possono implementare e l'efficienza con cui possono competere.

Questa era la sfida che doveva affrontare 20 Microns, leader nella produzione di materiali di produzione ultrafini e prodotti chimici speciali.

“Utilizzavamo SAP ECC [SAP ERP Central Component] per la nostra attività”, come spiega Nitin Anerao, General Manager del reparto IT di 20 Microns. “L'avevamo installato da molto tempo, circa dieci anni fa, e stava influenzando ciò che potevamo fare. La suddivisione dei nostri registri di vendita o la semplice gestione dei dati richiedeva molto tempo e non potevamo velocizzare le cose automaticamente. Stava quindi limitando le nostre opportunità di crescita e miglioramento.”

Inoltre, SAP aveva annunciato che avrebbe terminato il supporto per la piattaforma SAP ERP Central Component entro il 2025 e questo incoraggiò 20 Micron a trovare una nuova soluzione per i suoi sistemi di back office.

“Volevamo passare a SAP S/4HANA, ma il nostro hardware server non era pronto per il cambiamento”, aggiunge Anerao. “Inoltre, avevamo installato l'hardware molto tempo prima, quindi non aveva la potenza e le prestazioni di cui avevamo bisogno.”