Apa itu virtual private cloud (VPC)?

Mayoritas aplikasi saat ini dirancang dengan arsitektur tiga tingkat yang terdiri dari tingkatan yang saling berhubungan berikut ini:

, yang menerima permintaan dari browser web dan menyajikan informasi yang dibuat oleh, atau disimpan di dalam, lapisan lainnya kepada pengguna akhir. Tingkat aplikasi , yang menampung logika bisnis dan merupakan tempat sebagian besar pemrosesan berlangsung.





Tingkat database, terdiri dari server basis data yang menyimpan data yang diproses dalam tingkat aplikasi.

Untuk membuat arsitektur aplikasi tiga tingkat pada VPC, Anda menetapkan subnet masing-masing tingkat, yang akan memberinya rentang alamat IP sendiri. Setiap lapisan secara otomatis diberikan ACL uniknya sendiri.

Untuk penjelasan lebih rinci tentang cara membuat arsitektur ini dalam VPC dan menerapkan aplikasi ke dalamnya, lihat posting blog "Virtual Private Cloud: The Tech and the Test."