Apa itu manajemen beban kerja?

Sebelum melanjutkan, mari kita definisikan istilah kita lebih tepat, karena frasa “manajemen beban kerja” memiliki lebih dari satu makna. Meskipun semua definisi tersebut tidak terlalu berbeda dan pada kenyataannya agak analog, mereka jelas sangat berbeda.

Dalam konteks penggunaan karyawan dan pembagian kerja, manajemen beban kerja dapat merujuk pada manajemen beban kerja tim atau bagaimana jumlah total pekerjaan yang direncanakan organisasi untuk dilaksanakan dibagi di antara berbagai departemen perusahaan dan anggota tim.

Harus diakui, ada aspek "elemen manusia" di tempat kerja ketika Anda membahas kapasitas tim dan bagaimana beban kerja tim dibagi ke seluruh tim, karena kita berbicara tentang bagaimana orang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Dimensi manusia ini tetap ada selama kegiatan inti manajemen beban kerja yang berjalan di masa lalu, termasuk pemantauan metrik yang dapat diverifikasi terkait kinerja tim dan produktivitas tim serta pertimbangan yang kurang konkret terkait hal-hal tak berwujud lainnya seperti kerja tim.

Namun, dalam arti lain, manajemen beban kerja melihat pertanyaan produktivitas yang sama dari perspektif komputasi yang ketat. Dalam pengertian ini, manajemen beban kerja adalah latihan manajemen kerja tentang mencari tahu total tugas proyek komputasi yang harus diselesaikan agar organisasi mencapai tujuan yang sedang berlangsung. Organisasi akan menggunakan angka yang telah dikompilasi ini untuk membantu perencanaan kapasitas proyek secara akurat dan menugaskan manajemen untuk mewujudkannya. Ini kemudian diturunkan ke mencari tahu cara untuk menyebarkan alur kerja kolektif ke dalam distribusi beban kerja yang seimbang.

Lalu ada arti ketiga dan lebih luas dari “manajemen beban kerja” yang menggabungkan kedua diskusi menjadi satu percakapan yang mencakup pekerjaan manajemen proyek yang harus dilakukan, staf manusia yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan itu, serta sistem komputer dan proses yang diperlukan untuk mencapainya. Untuk mempelajari topik ini sepenuhnya, kita perlu memeriksa pengertian komprehensif tentang “manajemen beban kerja” dan semua yang terlibat di dalamnya.