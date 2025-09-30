Apa itu triple bottom line?

Diterbitkan: 1 Desember 2023
Kontributor Alexandra Jonker
Triple Bottom Line (TBL) adalah kerangka kerja keberlanjutan yang berfokus pada tiga P: people (manusia), planet, dan profit. Dengan memaksimalkan ketiga garis bawah tersebut, organisasi lebih cenderung memiliki dampak positif pada dunia sambil tetap meningkatkan kinerja keuangan.
Konsep triple bottom line menunjukkan bahwa hasil bisnis tidak dapat diukur hanya dengan garis bawah keuangan. Sebaliknya, mereka juga harus mempertimbangkan kesejahteraan manusia dan planet. Ini berarti organisasi yang mengadopsi kerangka kerja TBL bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham.
Triple bottom line dibagi menjadi tiga P yang membantu organisasi memvisualisasikan dan mengintegrasikan praktik berkelanjutan dengan lebih baik di seluruh bisnis. Secara lebih rinci, hal tersebut adalah:
People (manusia)
Hal ini mencakup dampak sosial bisnis terhadap semua pemangku kepentingan dan bagaimana bisnis tersebut menciptakan nilai bagi mereka saat ini dan pada generasi mendatang. Ini termasuk pelanggan, komunitas yang lebih luas di mana bisnis beroperasi, karyawan, mitra rantai pasokan, dan vendor. Terkait erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), garis bawah ini mencakup inisiatif sumber daya manusia yang memajukan kesetaraan sosial baik di dalam maupun di luar bisnis.
Planet
Ini adalah dampak bisnis terhadap lingkungan alam dan sistem ekologi dengan tujuan untuk memberikan dampak yang paling kecil dengan manfaat yang paling besar. Keuntungan ini sering kali membutuhkan lebih banyak upaya untuk mengukurnya dibandingkan dengan orang dan keuntungan. Hal ini dapat mendorong inisiatif seperti penilaian siklus hidup produk serta strategi yang lebih besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Profit
Juga disebut sebagai “kemakmuran”, garis bawah ini berfokus pada dampak ekonomi bisnis secara keseluruhan. Hal ini sering disalahartikan sebagai, atau terbatas pada, definisi akuntansi tradisional tentang profit internal. Namun, dalam konteks ini, profit atau kemakmuran mencerminkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dari strategi bisnis organisasi, seperti pembayaran pajak yang bertanggung jawab dan penciptaan lapangan kerja.
John Elkington pertama kali mempopulerkan istilah “triple bottom line” pada tahun 1994 ketika ia menantang bisnis untuk memperluas fokus mereka di luar profit untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesehatan planet ini.
Gagasan triple bottom line dan perlunya mempertimbangkan isu-isu sosial dan lingkungan kemudian dapat ditemukan dalam tolok ukur keberlanjutan berikutnya seperti Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) dan Global Reporting Initiative (GRI). Kemudian diikuti dengan strategi akuntansi seperti pengembalian investasi sosial (SROI), akuntansi biaya penuh, kerangka kerja pelaporan ESG, dan banyak lagi.
Namun, menurut Elkington, triple bottom line tidak seharusnya menjadi kerangka kerja akuntansi atau alat akuntansi. Sebaliknya, ini adalah sebuah metode untuk menginspirasi pemikiran penting tentang kapitalisme yang akan mendorong perubahan sistem yang berkelanjutan.
Di luar beberapa pengadopsi awal, Elkington mencatat bahwa banyak pemimpin bisnis masih kesusahan dalam meningkatkan upaya untuk manusia dan planet pada tingkat yang sama seperti yang mereka lakukan untuk profit. Sedemikian rupa sehingga, pada tahun 2018 dalam artikel Harvard Business Review-nya, ia menyerukan “gelombang baru” TBL yang akan lebih radikal memajukan tujuan awalnya.1
Saat ini, B Corporations dirakit dengan TBL sebagai intinya dan merupakan apa yang Elkington anggap sebagai “secercah harapan” untuk masa depan konsep ini.
Praktik bisnis yang berkelanjutan semakin menarik bagi pelanggan dan investor. Setengah dari konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang berkelanjutan atau merek yang berkelanjutan. Dan konsumen yang digerakkan oleh tujuan, yang memilih produk dan merek berdasarkan seberapa baik produk dan merek tersebut selaras dengan nilai-nilai mereka, sekarang mewakili segmen pasar terbesar (44%). Selain itu, undang-undang mengenai dampak lingkungan dan sosial juga terus dikembangkan dan diadopsi secara global, seperti Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Model bisnis yang mempertimbangkan tiga P dapat membantu organisasi karena mereka mengejar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR meningkatkan kesadaran akan praktik dan inisiatif berkelanjutan organisasi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. TBL dapat bekerja sebagai alat internal untuk melibatkan bisnis dalam mengejar tujuan CSR ini dan merangkulnya di pusat operasi. Pengukuran pihak ketiga seperti metrik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) kemudian dapat memberikan bukti yang dapat diukur tentang keberhasilan pelaporan mereka.
Kerangka kerja triple bottom line juga dapat menciptakan nilai internal. Bisnis yang memiliki praktik bisnis yang berbasis nilai dan berkelanjutan dapat mendorong retensi karyawan, mengurangi risiko (karena ketahanan rantai pasokan), serta menurunkan biaya produksi dan pemeliharaan.
Organisasi dapat mempertimbangkan inisiatif dan strategi berikut ini dalam setiap tiga P ketika menyusun pendekatan triple bottom line:
People (manusia)
Memastikan kesetaraan sosial mencakup praktik internal dan eksternal. Hal ini bisa sesederhana kemitraan dengan organisasi nirlaba yang mendorong kesukarelaan karyawan atau serumit mengonfigurasi ulang rantai pasokanuntuk memastikan praktik perdagangan yang adil. Sebagai garis dasar, bisnis yang mencoba mengikuti kerangka kerja TBL di garis bawah “manusia” dapat memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi sumber daya manusia yang berinteraksi dengan organisasi atau yang terpengaruh oleh organisasi dengan mengadopsi praktik ketenagakerjaan yang adil dan menjunjung tinggi lingkungan kerja yang bersih dan aman.
Planet
Bahkan bisnis terkecil sekalipun dapat melakukan perubahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak perubahan iklim. Misalnya, menemukan cara untuk membatasi konsumsi energi atau menggunakan sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon mereka dan mendukung tujuan nol bersih; mengurangi limbah dengan menyederhanakan proses dan mendaur ulang atau beralih ke bahan yang berasal dari sumber yang etis, semuanya dapat berkontribusi pada tingkat kelestarian lingkungan organisasi.
Profit
Garis bawah ekonomi mempertimbangkan semua indikator ekonomi yang dipengaruhi oleh organisasi. Contoh yang jelas dari hal ini dapat ditemukan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan nomor delapan berupaya untuk mempromosikan “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.”2 Pada tingkat organisasi, ini dapat berkisar dari memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil baik secara internal maupun dari pemasok hingga mengadopsi kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan dan inovasi.
Gerakan B Corp didasarkan pada prinsip-prinsip TBL. Korporasi Bersertifikat B adalah “pemimpin dalam gerakan global untuk ekonomi yang inklusif, adil, dan regeneratif.”3 Tidak seperti sertifikasi bisnis lainnya, sertifikasi B Corp mengukur seluruh dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Sertifikasi ini dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan, menarik dan mempertahankan karyawan, serta menarik investor.
Untuk mendapatkan sertifikasi ini, perusahaan harus menunjukkan standar kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi, akuntabilitas pemangku kepentingan, dan transparansi. Mereka kemudian diharuskan menjalani proses verifikasi yang sama setiap tiga tahun sekali untuk mendapatkan sertifikasi ulang.
Di Inggris, Community Interest Companies (CIC) ada untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bukan bagi pemegang saham. Mereka dianggap sebagai perusahaan sosial oleh pemerintah, yang berarti mereka membantu orang atau komunitas.
Untuk menjadi CIC, bisnis harus memiliki pernyataan kepentingan masyarakat yang menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh bisnis tersebut; kunci aset, yang merupakan janji hukum untuk menggunakan aset hanya untuk tujuan sosial dan membatasi uang yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham; konstitusi, dan terakhir, persetujuan dari regulator perusahaan kepentingan masyarakat.4
Lembaga keuangan juga mengadopsi pendekatan TBL. Triple bottom line merupakan inti dari Global Alliance for Banking on Values (GABV), sebuah jaringan internasional bank-bank independen yang bekerja untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa tujuan utama GABV adalah membuat perbankan lebih transparan dan memperluas praktik perbankan berbasis nilai.
Mungkin sulit untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dengan metrik standar. Sebagai contoh, dampak dari strategi TBL mencakup hubungan karyawan dan pemasok, pajak terbayar, jejak karbon, pengaruh terhadap masyarakat, dan banyak lagi.
Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk mengadopsi dan fokus pada pengukuran yang selaras dengan strategi triple bottom line mereka, seperti kerangka kerja pelaporan ESG. Selain itu, menggunakan alat yang memungkinkan otomatisasi, visibilitas ke dalam data, penetapan dan pelacakan target, dan penilaian rantai nilai dapat membantu merampingkan kuantifikasi triple bottom line.
Lihat lebih dekat IBM Envizi untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana rangkaian manajemen ESG ini dapat membantu mempercepat strategi ESG Anda.
1 "Dua Puluh Lima Tahun yang Lalu Saya Memperkenalkan Frasa "Triple Bottom Line". Inilah Alasan Kenapa Kita Harus Mempertimbangkannya Kembali " (tautan berada di luar ibm.com), John Elkington, Harvard Business Review, 5 Juni 2018
2 “17 Target” (tautan ada di luar ibm.com), Perserikatan Bangsa-Bangsa
3 “Tentang Sertifikasi B Corp” (tautan ada di luar ibm.com), B Lab
4 “Membangun Perusahaan Sosial” (tautan ada di luar ibm.com), gov.uk