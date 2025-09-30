Apa itu triple bottom line?

Triple bottom line dibagi menjadi tiga P yang membantu organisasi memvisualisasikan dan mengintegrasikan praktik berkelanjutan dengan lebih baik di seluruh bisnis. Secara lebih rinci, hal tersebut adalah:

People (manusia)

Hal ini mencakup dampak sosial bisnis terhadap semua pemangku kepentingan dan bagaimana bisnis tersebut menciptakan nilai bagi mereka saat ini dan pada generasi mendatang. Ini termasuk pelanggan, komunitas yang lebih luas di mana bisnis beroperasi, karyawan, mitra rantai pasokan, dan vendor. Terkait erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), garis bawah ini mencakup inisiatif sumber daya manusia yang memajukan kesetaraan sosial baik di dalam maupun di luar bisnis.

Planet

Ini adalah dampak bisnis terhadap lingkungan alam dan sistem ekologi dengan tujuan untuk memberikan dampak yang paling kecil dengan manfaat yang paling besar. Keuntungan ini sering kali membutuhkan lebih banyak upaya untuk mengukurnya dibandingkan dengan orang dan keuntungan. Hal ini dapat mendorong inisiatif seperti penilaian siklus hidup produk serta strategi yang lebih besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Profit

Juga disebut sebagai “kemakmuran”, garis bawah ini berfokus pada dampak ekonomi bisnis secara keseluruhan. Hal ini sering disalahartikan sebagai, atau terbatas pada, definisi akuntansi tradisional tentang profit internal. Namun, dalam konteks ini, profit atau kemakmuran mencerminkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dari strategi bisnis organisasi, seperti pembayaran pajak yang bertanggung jawab dan penciptaan lapangan kerja.