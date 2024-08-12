Nirserver vs layanan mikro: Arsitektur mana yang terbaik untuk bisnis Anda?

Ketika perusahaan perlu membangun aplikasi, salah satu keputusan terpenting yang harus dibuat oleh pemimpin mereka adalah jenis pengembangan perangkat lunak apa yang akan digunakan. Meskipun tersedia banyak pilihan arsitektur perangkat lunak, arsitektur nirserver dan layanan mikro semakin populer karena skalabilitas, fleksibilitas, dan kinerjanya. Selain itu, dengan pengeluaran untuk layanan cloud yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam empat tahun ke depan, instans nirserver dan layanan mikro akan tumbuh dengan cepat karena mereka banyak digunakan di lingkungan komputasi cloud.
Meskipun arsitektur nirserver umumnya disukai oleh perusahaan rintisan dan bisnis yang perlu membangun dengan cepat dan berskala besar, layanan mikro lebih populer di kalangan organisasi yang membutuhkan pengelolaan infrastruktur backend secara langsung. Solusi nirserver dan layanan mikro ditawarkan oleh semua perusahaan teknologi komputasi awan terkemuka, termasuk Microsoft (Azure), Amazon (AWS Lambda), IBM, dan Google Cloud.
Berikut ini adalah pandangan yang lebih mendalam tentang apa yang membuat nirserver dan layanan mikro unik dan cara memilih yang tepat untuk Anda.
Nirserver, dikenal juga sebagai arsitektur tanpa server atau komputasi tanpa server, adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak yang memberdayakan pengembang untuk membangun dan menjalankan kode aplikasi tanpa harus khawatir tentang mengelola infrastruktur yang mendasarinya.
Di dalam lingkungan nirserver, tugas pemeliharaan rutin seperti menginstal sistem operasi (OS) dan pembaruan perangkat lunak, mengelola keamanan, pemantauan, dan banyak lagi, dialihdayakan ke penyedia layanan cloud (CSP).
Terlepas dari namanya, kerangka kerja nirserver tidak berarti komputasi tanpa server. Namun, dalam platform nirserver, CSP (bukan pengembang) menangani penyediaan server, membebaskan mereka untuk berfokus pada kode dan logika bisnis. Keuntungan lain dari aplikasi nirserver adalah memungkinkan penyedia cloud untuk menyediakan sumber daya pada model sesuai permintaan, yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Dengan nirserver, penagihan dimulai saat eksekusi kode dimulai dan berakhir saat eksekusi berakhir. Bersama dengan infrastruktur sebagai layanan (IaaS) dan fungsi sebagai layanan (FaaS), nirserver telah menjadi penawaran layanan cloud terkemuka.
Layanan mikro, dikenal juga sebagai arsitektur layanan mikro, adalah pendekatan arsitektur komputasi cloud di mana seluruh aplikasi terdiri dari banyak bagian kecil yang independen dan saling terhubung. Aplikasi layanan mikro sering memiliki tumpukan mereka sendiri yang mencakup model manajemen basis data dan basis data.
Layanan mikro berkomunikasi menggunakan kombinasi transfer status representasional (REST API), streaming peristiwa, dan perantara pesan. Biasanya, layanan mikro dikategorikan berdasarkan kemampuan bisnisnya (misalnya, layanan mikro untuk mesin pencari atau pemrosesan pesanan online), dengan garis yang memisahkan layanan yang disebut konteks terbatas.
Seperti nirserver, keberuntungan layanan mikro terkait erat dengan infrastruktur cloud. Dengan contoh penggunaan infrastruktur cloud yang tumbuh dengan sangat pesat di seluruh dunia, pengeluaran untuk layanan mikro diperkirakan akan mencapai USD 6 miliar dalam empat tahun ke depan.
Meskipun layanan mikro sering kali dibicarakan dalam konteks definisi arsitekturalnya, akan lebih mudah untuk memahami nilai bisnisnya dengan melihatnya melalui lensa manfaat perusahaan yang paling populer:
Baik arsitektur nirserver maupun mikro layanan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas aplikasi yang kompleks. Meskipun mereka memiliki banyak kesamaan, ada beberapa perbedaan penting yang perlu dipertimbangkan, termasuk yang berikut:
Baik nirserver dan mikro layanan dianggap 'sangat dapat diskalakan,' yang berarti mereka memungkinkan solusi perangkat lunak menambahkan pengguna seraya tetap mencapai tingkat kinerja tinggi.
Perbedaannya terdapat pada tingkat kontrol vs tingkat otomatisasi yang ditawarkan kedua arsitektur kepada organisasi. Teknologi nirserver memungkinkan fungsi terpisah untuk menskalakan secara otomatis berdasarkan peristiwa pemicu, sementara layanan mikro memungkinkan setiap layanan untuk diskalakan secara independen, sesuai permintaan. Meskipun pendekatan layanan mikro membutuhkan lebih banyak konfigurasi manual, namun memberikan pula lebih banyak kontrol kepada pengembang.
Sekali lagi, dalam hal pengembangan, perbedaan antara menerapkan nirserver dan layanan mikro bermuara pada tingkat kontrol yang dibutuhkan organisasi Anda.
Layanan mikro membutuhkan setiap layanan dan fungsi untuk dibangun, diuji, dan diterapkan secara independen menggunakan kontainer seperti yang dibuat oleh Docker dan/atau platform orkestrasi kontainer seperti Kubernetes. Meskipun menawarkan lebih banyak penyesuaian daripada nirserver, pendekatan ini juga membutuhkan lebih banyak koordinasi, waktu, dan pengawasan dari para pengembang.
Di sisi lain, nirserver dibuat untuk siklus pengembangan dan penerapan yang cepat dengan kelincahan tinggi dan mengurangi kompleksitas. Dalam arsitektur nirserver, manajemen infrastruktur yang mendasarinya - seperti instalasi dan konfigurasi OS, manajemen server, dan memperbarui perangkat lunak—dialihdayakan ke CSP. Hal ini memungkinkan fungsi aplikasi dikemas, diterapkan, dan diskalakan secara otomatis.
Dalam arsitektur nirserver, semua penyediaan, manajemen, dan penskalaan infrastruktur dikelola oleh pihak ketiga (biasanya CSP), memungkinkan pengembang untuk berfokus secara eksklusif pada logika bisnis serta menulis dan menerapkan kode.
Selain itu, di model nirserver kode berjalan lebih dekat ke pengguna sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan dan kinerja. Namun, meskipun pengembang dapat lebih berfokus pada penulisan kode dalam model nirserver, mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kendali atas infrastruktur yang mendasarinya, seperti OS atau penyediaan server.
Dalam arsitektur layanan mikro, pengembang diharuskan untuk mengelola tumpukan yang mendukung setiap layanan mikro yang mereka rencanakan untuk menerapkan. Ini termasuk infrastruktur yang berlaku, proses pengembangan dan konfigurasi jaringan. Meski menawarkan kontrol yang lebih besar atas lingkungan pengembangan, layanan mikro juga membutuhkan tingkat keahlian yang lebih tinggi bagi pengembang dalam hal DevOps, metodologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi.
Granularitas mengacu pada seberapa banyak suatu sistem dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Baik nirserver dan layanan mikro dianggap lebih halus daripada pendahulunya arsitektur monolitik.
Arsitektur monolitik menggabungkan semua fungsi aplikasi, seperti antarmuka pengguna, logika, dan operasi basis data, yang dibagi menjadi nirserver dan layanan mikro. Kesederhanaan arsitektur monolitik dahulu—dan hingga kini—menarik bagi beberapa perusahaan yang perlu mengembangkan aplikasi sederhana dengan fokus tunggal.
Arsitektur berbasis layanan mikro lebih halus daripada arsitektur monolitik, tetapi tidak sehalus nirserver. Arsitektur layanan mikro memecah aplikasi monolitik menjadi layanan yang lebih kecil dan lebih independen yang dapat diterapkan secara terpisah. Arsitektur nirserver bahkan lebih halus. Model nirserver memecah setiap aplikasi menjadi fungsi terpisah yang bahkan lebih kecil dari layanan. Dalam arsitektur nirserver, setiap fungsi mewakili sebuah fragmen logika bisnis dan hanya dieksekusi ketika dipicu oleh peristiwa tertentu.
Di lingkungan nirserver, pengelolaan infrastruktur penting yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan kode dialihdayakan ke CSP, termasuk waktu proses—lingkungan di mana aplikasi atau layanan diprogram untuk dijalankan. Ini berarti bahwa data yang disimpan saat fungsi dijalankan hilang saat fungsi selesai.
Arsitektur layanan mikro, di sisi lain, sering dijalankan pada mesin virtual khusus atau VM yang memungkinkan mereka untuk menyimpan status.
Arsitektur layanan mikro sering kali kurang hemat biaya dibandingkan nirserver karena model penagihannya. Sementara fungsi nirserver ditagih sesuai dengan jumlah peristiwa yang memicu penerapan kode, layanan mikro memerlukan biaya yang harus dibayar di muka berdasarkan penyediaan infrastruktur dan sumber daya.
Dengan arsitektur layanan mikro, organisasi membayar sumber daya terlepas dari apakah mereka akan digunakan, sementara dalam arsitektur nirserver, pengguna hanya ditagih per penggunaan.
Bergantung pada kebutuhan organisasi, menggabungkan yang terbaik antara arsitektur nirserver dan layanan mikro menjadi model yang dikenal sebagai 'layanan mikro tanpa server' dapat dilakukan.
Layanan mikro nirserver adalah kerangka kerja hybrid di mana layanan mikro dibangun sebagai fungsi nirserver. Fungsi nirserver sangat cocok untuk layanan mikro karena skalabilitasnya yang tinggi dan mereka dapat dengan mudah dikombinasikan dengan layanan terkelola, sehingga terkadang menurunkan biaya operasi layanan mikro.
Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk berkonsentrasi membangun fungsi yang lebih khusus daripada yang biasa dilakukan di lingkungan nirserver (tetapi tanpa kesulitan dari mengelola infrastruktur). Menggabungkan arsitektur nirserver dan layanan mikro menghasilkan banyak manfaat yang sama seperti menggunakan arsitektur secara independen, termasuk skalabilitas, efisiensi biaya, dan fleksibilitas. Namun, ada juga beberapa tantangan yang patut dipertimbangkan.
Seiring penggunaan komputasi cloud yang terus tumbuh dan bisnis mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan nilai bisnis baru, contoh penggunaan nirserver dan layanan mikro pun berkembang.
Beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan besar-besaran dalam contoh penggunaan bisnis untuk aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), terutama dalam AI generatif. Secara khusus, nirserver membantu mengaktifkan sesuatu yang disebut AI berbasis peristiwa, di mana aliran intelijen yang konstan menginformasikan kemampuan pengambilan keputusan real-time.
Hybrid cloud menggabungkan cloud publik, cloud pribadi, dan infrastruktur on premises untuk menciptakan infrastruktur TI tunggal yang fleksibel dan hemat biaya. Nirserver membantu mendukung perusahaan yang mengadopsi strategi hybrid cloud dengan menyediakan kelincahan, fleksibilitas, dan skalabilitas yang dibutuhkan teknologi.
Nirserver mengurangi secara drastis biaya dan kompleksitas menulis dan menerapkan kode untuk aplikasi data. Lingkungan nirserver memungkinkan pengembang untuk berfokus pada kode dan logika bisnis mereka, bukan pada semua tugas rutin untuk mengelola infrastruktur.
Meskipun layanan mikro tidak diperlukan untuk lingkungan komputasi cloud, arsitektur mereka membuatnya sangat cocok berkat komponen aplikasi terdistribusi. Arsitektur layanan mikro memungkinkan layanan dan fungsi bekerja secara independen dan diterapkan untuk mendukung aplikasi. Selain itu, skalabilitas layanan mikro yang tinggi berarti layanan ini bisa menjalankan beberapa instans di server, nilai tambah lainnya untuk lingkungan komputasi cloud.
Aplikasi yang membutuhkan data untuk diproses nyaris seketika, seperti yang mendukung kendaraan otonom atau streaming video, sangat cocok untuk layanan mikro. Layanan mikro memungkinkan operasi dieksekusi secara real-time sehingga mereka dapat memberikan output langsung yang memungkinkan jenis aplikasi ini berfungsi.
Pemfaktoran ulang—ketika perusahaan memutuskan untuk mendesain ulang kemampuan IT mereka—adalah contoh penggunaan umum untuk arsitektur layanan mikro. Sering kali, departemen TI ingin mengubah model monolitik menjadi sesuatu yang lebih fleksibel dan efisien, yang dapat diberikan oleh layanan mikro.
Memilih arsitektur yang tepat untuk aplikasi Anda adalah salah satu keputusan terpenting yang dapat dibuat oleh bisnis Anda. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk membantu menentukan mana yang cocok antara arsitektur nirserver atau layanan mikro:
Meskipun ini hanyalah contoh pertanyaan yang mungkin ingin Anda pertimbangkan, semua pertanyaan ini akan membantu menciptakan kerangka kerja untuk membuat keputusan.
Biasanya, bisnis yang ingin bergerak cepat dan melakukan iterasi sering memilih arsitektur nirserver, sementara bisnis dengan aplikasi yang lebih kompleks dan menuntut — dan yang tidak keberatan dengan siklus pengembangan yang lebih lama — menggunakan layanan mikro. Tetapi ini adalah generalisasi yang luas, dan Anda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan kedua teknologi sebelum membuat keputusan.
Komputasi serverless menawarkan cara yang lebih sederhana dan hemat biaya dalam membangun dan mengoperasikan aplikasi di cloud. Pelajari tentang IBM Cloud Code Engine, platform serverless bayar sesuai penggunaan yang memungkinkan pengembang menerapkan aplikasi dan alur kerja serverless tanpa memerlukan skill Kubernetes.