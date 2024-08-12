Nirserver vs layanan mikro: Arsitektur mana yang terbaik untuk bisnis Anda?

Ketika perusahaan perlu membangun aplikasi, salah satu keputusan terpenting yang harus dibuat oleh pemimpin mereka adalah jenis pengembangan perangkat lunak apa yang akan digunakan. Meskipun tersedia banyak pilihan arsitektur perangkat lunak, arsitektur nirserver dan layanan mikro semakin populer karena skalabilitas, fleksibilitas, dan kinerjanya. Selain itu, dengan pengeluaran untuk layanan cloud yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam empat tahun ke depan, instans nirserver dan layanan mikro akan tumbuh dengan cepat karena mereka banyak digunakan di lingkungan komputasi cloud.

Meskipun arsitektur nirserver umumnya disukai oleh perusahaan rintisan dan bisnis yang perlu membangun dengan cepat dan berskala besar, layanan mikro lebih populer di kalangan organisasi yang membutuhkan pengelolaan infrastruktur backend secara langsung. Solusi nirserver dan layanan mikro ditawarkan oleh semua perusahaan teknologi komputasi awan terkemuka, termasuk Microsoft (Azure), Amazon (AWS Lambda), IBM, dan Google Cloud.

Berikut ini adalah pandangan yang lebih mendalam tentang apa yang membuat nirserver dan layanan mikro unik dan cara memilih yang tepat untuk Anda.