Apa itu sertifikat energi terbarukan (REC)?

REC telah menuai kritik karena keterkaitannya dengan “greenwashing.” Hal ini karena perusahaan dapat membeli REC dan mengklaim operasi mereka sebagai energi terbarukan sambil terus menggunakan bahan bakar fosil dan mengeluarkan jumlah emisi yang sama. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengonsumsi 100 MWh listrik setiap tahunnya dari jaringan listrik bertenaga bahan bakar fosil dapat membeli 100 REC dari proyek tenaga surya dan dianggap 100% digerakkan oleh tenaga surya selama satu tahun. Dengan demikian, perusahaan bisa mengklaim nol emisi untuk 100 MWh listrik yang dikonsumsi.1

Namun, pembelian REC memang menghasilkan pendapatan untuk proyek energi terbarukan melalui perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA). PPA adalah kontrak jangka panjang antara pemasok energi terbarukan (seperti pengembang pembangkit listrik tenaga angin) dan pembeli energi terbarukan (seperti organisasi). Dalam PPA, pengembang mendapatkan harga tetap untuk setiap MWh energi terbarukan yang mereka hasilkan. Sebagai imbalannya, pembeli menerima REC terkait.

Jadi, meskipun pembelian REC oleh satu organisasi mungkin tidak berdampak pada emisi jaringan listrik secara keseluruhan, banyak organisasi yang membeli REC merupakan sinyal pasar untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Seiring waktu, hal ini dapat memberikan manfaat lingkungan seperti membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.