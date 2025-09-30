Apa itu sertifikat energi terbarukan (REC)?

Diterbitkan: 22 April 2024
Kontributor: Alexandra Jonker
Sertifikat energi terbarukan (REC) adalah opsi pengadaan energi yang menyatakan pembawa memiliki satu megawatt-jam (MWh) listrik nol karbon yang telah dihasilkan oleh sumber energi terbarukan dan dikirim ke jaringan listrik.
REC dihasilkan dari pembangkit listrik yang menghasilkan tenaga terbarukan atau "energi hijau" dari sumber daya energi terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, tenaga air, dan biomassa. Produksi energi terbarukan menghasilkan dua produk yang dapat dijual di pasar: energi itu sendiri dan atribut non-daya dari pembangkit listrik terbarukan seperti manfaat lingkungan dan sosial (yaitu, REC).
REC juga sering disebut sebagai "tag hijau" atau "kredit energi terbarukan." Ada juga REC yang disebut sertifikat energi terbarukan surya (SREC) yang khusus untuk energi surya, atau listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Selain itu, sertifikat atribut energi serupa di UE disebut Guarantees of Origin (GO) serta sertifikat energi terbarukan internasional (I-REC), yang digunakan di lebih dari 50 negara.
Organisasi menggunakan REC—bersama dengan jenis sertifikat atribut energi lainnya seperti kredit nol emisi (ZEC)—untuk mendukung tujuan energi bersih yang terkait dengan upaya melawan perubahan iklim dan mematuhi peraturan emisi karbon.
REC mewakili listrik yang seharusnya dapat dihasilkan oleh bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Dengan cara ini, REC dapat membantu mengurangi emisi Cakupan 2 organisasi yang terkait dengan pembelian listrik. Namun, REC tidak memastikan konsumsi energi organisasi sepenuhnya terbarukan atau menciptakan penghematan emisi dengan cara yang sama seperti kompensasi karbon.
Kompensasi karbon adalah penghindaran, penghancuran, pengurangan, atau penyerapan satu metrik ton emisi CO2 di satu tempat untuk mengimbangi satu metrik ton emisi di tempat lain. Kompensasi karbon biasanya mewakili pengurangan emisi langsung atau penyerapan dari inisiatif kompensasi karbon seperti reboisasi atau pengelolaan limbah. Organisasi dapat menggunakan kompensasi karbon untuk mengurangi atau mengimbangi jejak karbon mereka dari emisi Cakupan 1, 2 dan 3.
Sebaliknya, REC biasanya hanya diterapkan pada perhitungan emisi Cakupan 2 dan tidak boleh digunakan untuk mengurangi emisi Cakupan 1 atau Cakupan 3. Itu karena REC tidak secara langsung mengurangi emisi. Sebaliknya, REC mewakili atribut lingkungan positif dari pembangkit energi terbarukan. Pembelian REC mendukung pasar energi terbarukan dan pembangkitan energi terbarukan, yang memungkinkan mereka untuk digunakan sebagai instrumen berbasis pasar atau alat yang digunakan untuk mengatasi emisi yang terkait dengan pembelian listrik.
REC yang dibeli dengan listrik terkait dianggap “dibundel.” REC yang dibeli secara terpisah dari listrik dianggap “tidak dibundel.”
Meskipun REC yang tidak dibundel tidak secara langsung menyediakan listrik terbarukan untuk sebuah organisasi, REC mengirimkan sinyal pasar untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Organisasi dapat memilih untuk membeli REC yang tidak dibundel untuk memajukan tujuan keberlanjutan dan mendukung proyek energi terbarukan karena mereka kekurangan penyedia energi terbarukan atau dukungan kebijakan di daerah mereka, atau tidak dapat menghasilkan energi terbarukan di lokasi mereka sendiri.
REC telah menuai kritik karena keterkaitannya dengan “greenwashing.” Hal ini karena perusahaan dapat membeli REC dan mengklaim operasi mereka sebagai energi terbarukan sambil terus menggunakan bahan bakar fosil dan mengeluarkan jumlah emisi yang sama. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengonsumsi 100 MWh listrik setiap tahunnya dari jaringan listrik bertenaga bahan bakar fosil dapat membeli 100 REC dari proyek tenaga surya dan dianggap 100% digerakkan oleh tenaga surya selama satu tahun. Dengan demikian, perusahaan bisa mengklaim nol emisi untuk 100 MWh listrik yang dikonsumsi.1
Namun, pembelian REC memang menghasilkan pendapatan untuk proyek energi terbarukan melalui perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA). PPA adalah kontrak jangka panjang antara pemasok energi terbarukan (seperti pengembang pembangkit listrik tenaga angin) dan pembeli energi terbarukan (seperti organisasi). Dalam PPA, pengembang mendapatkan harga tetap untuk setiap MWh energi terbarukan yang mereka hasilkan. Sebagai imbalannya, pembeli menerima REC terkait.
Jadi, meskipun pembelian REC oleh satu organisasi mungkin tidak berdampak pada emisi jaringan listrik secara keseluruhan, banyak organisasi yang membeli REC merupakan sinyal pasar untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Seiring waktu, hal ini dapat memberikan manfaat lingkungan seperti membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
Pembelian REC dikategorikan menjadi dua jenis pasar dan pembeli: sukarela dan patuh.
Banyak wilayah, negara bagian, dan negara memiliki standar portofolio terbarukan (RPS), juga disebut standar listrik terbarukan (RES), untuk penggunaan energi terbarukan. Ini adalah kebijakan peraturan yang mengharuskan perusahaan utilitas untuk memasok sebagian energi mereka dari sumber terbarukan.
Pembeli Compliance REC adalah produsen energi atau perusahaan utilitas listrik yang diwajibkan untuk mematuhi RPS. Mereka sering kali tidak menghasilkan listrik terbarukan dalam persentase yang cukup tinggi - dan oleh karena itu mereka harus membeli REC untuk menggantikannya. Ketika pembelian REC seperti ini terjadi di lokasi yang memiliki kebijakan-kebijakan tersebut, disebut sebagai pasar kepatuhan. REC pasar kepatuhan sering kali lebih mahal dan diharuskan memenuhi kriteria tertentu yang diuraikan dalam standar.2
Pasar REC yang bersifat sukarela didorong oleh keinginan pembeli untuk membeli listrik terbarukan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan, emisi, atau lingkungan. Pembeli REC sukarela memilih untuk membeli REC terlepas dari kebijakan peraturan apa pun. Mereka biasanya adalah organisasi yang sadar lingkungan dengan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi bisa juga individu, seperti pemilik rumah. Pasar sukarela biasanya memiliki harga yang lebih rendah daripada pasar kepatuhan.
Pasar REC sukarela memiliki sedikit pengawasan peraturan. Untuk alasan ini, Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) merekomendasikan agar konsumen membeli REC yang telah disertifikasi dan diverifikasi oleh pihak ketiga.
Menurut EPA, sertifikasi menjawab pertanyaan tersebut: "Apakah produk ini memenuhi standar kualitas yang dapat diterima?" Verifikasi menjawab: “Bagaimana saya tahu saya mendapatkan apa yang saya bayar?” Saat ini, di Amerika Serikat, hanya ada satu organisasi yang memberikan sertifikasi REC: program Green-e Energy dari Center for Resource Solutions.3
Selain sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga, di pasar energi AS, terdapat dua pendekatan yang diterima untuk melacak kepemilikan listrik terbarukan: sistem pelacakan berbasis sertifikat dan metode pelacakan jalur kontrak.
Sistem pelacakan berbasis sertifikat mengeluarkan REC ke generator. Setiap REC yang dikeluarkan mencakup atribut data energi terbarukan yang unik seperti jenis bahan bakar terbarukan atau lokasi fasilitas terbarukan serta nomor identifikasi unik. Nomor ID ini memastikan REC hanya dipegang oleh satu organisasi pada satu waktu. Sistem ini biasanya database elektronik yang memungkinkan pemegang untuk mentransfer REC seperti orang mentransfer uang dalam sistem perbankan online.4
Metode pelacakan jalur kontrak adalah metode tertua di pasar. Ini digunakan untuk memverifikasi, melacak, dan melacak kepemilikan REC dari generator ke konsumen. Ini mencakup audit pihak ketiga yang didukung oleh beberapa dokumen bukti pembuatan dan transfer kepemilikan (seperti pernyataan tersumpah dan tanda terima kontrak).5
Greenhouse Gas Protocol, atau Protokol GHG, adalah organisasi yang mengembangkan standar internasional untuk akuntansi perusahaan dan pelaporan emisi. Protokol ini memberikan standar, panduan, alat dan pelatihan bagi bisnis dan pemerintah untuk mengukur dan mengelola emisi.
Panduan Cakupan 2 Protokol GHG merupakan amendemen terhadap Standar Akuntansi dan Pelaporan Perusahaan. Ini merupakan standar tentang bagaimana perusahaan mengukur emisi dari listrik dan pembelian energi lainnya. Itu dibuat sebagai tanggapan atas ketidakpastian seputar bagaimana pembelian energi berkontribusi pada pengurangan emisi Cakupan 2.
Panduan ini mencakup persyaratan, kriteria kualitas, dan rekomendasi untuk perusahaan yang menghitung pembelian listrik (termasuk RECs) dalam inventarisasi GRK mereka. Menurut Protokol GHG, langkah-langkah tersebut menciptakan "tingkat transparansi yang tinggi [yang] dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan perusahaan akan listrik yang lebih terbarukan. "6
