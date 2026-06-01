Apa itu pengembangan aplikasi cepat?

Manfaat dari interaksi pengguna dengan prototipe di seluruh siklus proses pengembangan perangkat lunak (SDLC) adalah produk akhir berkualitas lebih tinggi yang diproduksi dalam waktu penyiapan produk yang lebih singkat.

RAD sangat membantu untuk contoh penggunaan tertentu di mana persyaratan antarmuka pengguna (UI) perlu mendorong pengembangan. Ketika pengguna dapat berinteraksi dengan antarmuka bahkan dengan prototipe yang tengah dikerjakan, memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang lebih berguna lebih awal dalam proses pengembangan. Hal ini membantu menghindari kegagalan besar ketika perangkat lunak dialihkan ke produksi dan pengguna mendapati produk tidak memenuhi kebutuhan mereka.