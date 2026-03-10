Apa itu evaluasi model?

Beberapa model membahas “masalah klasifikasi” yang berarti mereka mengukir dunia menjadi beberapa kategori. Metrik klasifikasi juga sama-sama kurang teliti. Akurasi model cukup intuitif: Dibutuhkan jumlah prediksi yang benar dan membaginya dengan jumlah total. (Dalam machine learning, kata “prediksi” mengacu pada tebakan terdidik yang dibuat model—bahkan jika tebakannya adalah tentang sesuatu yang terjadi sekarang, bukan di masa depan.)

Masalahnya, angka akurasi model yang tinggi justru dapat membuat para pemangku kepentingan terlena dan merasa aman secara keliru. Sebuah model yang dirancang untuk mendeteksi kejadian langka namun berakibat fatal (misalnya, jenis kanker tertentu) mungkin secara otomatis mengklasifikasikan setiap hasil pemindaian sebagai negatif. Model tersebut akan memiliki akurasi yang tinggi, karena 99,99% dari hasil negatif tersebut akan akurat. Namun, tingkat akurasi yang tinggi ini takkan banyak berarti bagi pasien malang yang mendapatkan hasil negatif palsu yang jarang terjadi.

Akan sangat berguna untuk menganalisis kinerja model klasifikasi berdasarkan jenis prediksi, atau perkiraan yang didasarkan pada data, yang dihasilkannya. Dalam tugas klasifikasi biner—seperti deteksi kanker—ada empat kemungkinan hasil (jika disusun dalam matriks 2x2, kerangka kerja ini sering disebut sebagai “matriks kebingungan”):

Positif sejati (kanker terdeteksi secara akurat) Negatif sejati (kanker dapat disingkirkan secara akurat) Positif palsu (kanker terdeteksi, tetapi ini tidak akurat) Negatif palsu (kanker tidak terdeteksi, dan ini tidak akurat)

Kita sudah mulai bisa memahami mengapa penting untuk membedakan kategori-kategori ini. Diagnosis kanker positif palsu tentu saja akan sangat mengejutkan, sampai pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kejadian tersebut hanyalah kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi pembacaan negatif palsu bisa berakibat fatal.

Para praktisi ilmu data telah mengembangkan serangkaian metrik tambahan untuk menganalisis kinerja klasifikasi dan mengevaluasi hubungan antarkuadran pada matriks kebingungan.

Metrik yang disebut presisi menanyakan, dari semua prediksi positif yang dihasilkan oleh pengklasifikasi, berapa banyak yang benar?

Algoritma pengenalan gambar yang terpasang pada mobil melewati 10 persimpangan di lintasan uji, enam di antaranya dilengkapi rambu berhenti. Namun, mengatakan bahwa suatu model “mendeteksi keenam rambu berhenti” berarti mengabaikan perbedaan penting dalam hal ketepatan. Jika sistem tersebut berhasil mengidentifikasi keenamnya dengan akurat dan tidak menghasilkan hasil positif palsu, maka tingkat ketepatannya adalah 6/6, atau 100%. Namun, jika sistem tersebut mendeteksi keenam rambu itu tetapi juga “melihat” empat rambu berhenti yang sebenarnya tidak ada, tingkat akurasinya hanya 6 dari 10, atau hanya 60%.

Metrik yang disebut recall (juga dikenal sebagai “tingkat positif benar”) mengukur hal yang sedikit berbeda. Recall bertanya, dari semua rambu berhenti yang memang ada di sana, berapa banyak yang terdeteksi oleh model tersebut?

Bayangkan sebuah rute uji coba lain yang memiliki 100 persimpangan, 50 di antaranya dilengkapi dengan rambu berhenti. Model yang berhasil mendeteksi 30 rambu berhenti ini akan memiliki tingkat recall sebesar 60%; 40 rambu, 80%; dan seterusnya. (Recall tidak memperhitungkan alarm palsu, jadi secara teori seseorang dapat "memanipulasi" recall 100% dengan melatih model untuk melihat rambu berhenti di mana-mana.)

Kedua metrik ini, presisi dan recall, saling bertentangan. Seorang insinyur yang ingin meningkatkan tingkat deteksi mungkin justru melampaui batas, sehingga menghasilkan model yang terlalu sering menghasilkan hasil positif palsu. Sering kali, penyempurnaan model berarti menyeimbangkan antara recall yang lebih tinggi (mendeteksi seluruh fenomena yang ingin Anda temukan) dan presisi yang lebih rendah (melampaui batas dan juga mendeteksi hasil positif palsu).

Dalam mengelola pertukaran ini, praktisi machine learning sering menggunakan metrik yang disebut skor F1, yang merupakan “rata-rata harmonik” dari presisi dan ingatan. (Rata-rata harmonik berbeda dari rata-rata yang lebih tradisional karena dipengaruhi secara tidak proporsional oleh nilai rendah. Skor F1 dengan demikian turun dengan cepat jika presisi atau daya ingat rendah.)

Skor F1 yang sempurna adalah 1,0, tetapi sayangnya tidak ada pedoman baku mengenai berapa skor F1 yang cukup tinggi, karena konteks memegang peranan yang sangat penting.2 Yang jelas, skor F1 yang lebih tinggi itu lebih baik. Semakin mendekati 1,0, semakin baik model ini dalam mendeteksi apa yang seharusnya dideteksinya, sekaligus meminimalkan hasil positif palsu dan negatif palsu.3