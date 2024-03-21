Apa itu pusat data hyperscale?

Organisasi yang ingin mengoperasikan pusat data hyperscale akan memiliki banyak keputusan yang harus diambil untuk menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan. Pertanyaan pertama mungkin adalah: “Haruskah kita membangun atau menyewa?” Membangun pusat data yang sederhana sekalipun akan memerlukan sejumlah investasi. Membangun pusat data berskala besar memerlukan komitmen finansial yang lebih serius.

Banyak perusahaan memilih cara lain dengan memilih pusat data kolokasi—pusat data yang pemiliknya menyewakan fasilitas dan ruang server ke bisnis lain. Daya tarik dari metode ini akan segera terlihat: Menyewakan ruang untuk perangkat keras membutuhkan investasi yang jauh lebih kecil daripada membangun seluruh struktur untuk menampung peralatan, setidaknya dalam hal uang yang dibayarkan di muka.

Membandingkan dua opsi dasar, jelas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Membangun pusat data hyperscale biasanya mahal dan membutuhkan banyak tenaga, tetapi pusat data seperti ini dapat menawarkan fasilitas hyperscale yang dibuat khusus untuk perusahaan tersebut, dengan semua aspek yang dapat disesuaikan untuk dioptimalkan.

Sementara itu, menyewa ruang di pusat data kolokasi menawarkan lebih banyak pilihan mobilitas dan memerlukan investasi yang jauh lebih sedikit. Namun kecil kemungkinannya bahwa pusat data yang berlokasi bersama akan dirancang sesuai spesifikasi ideal klien tersebut.

Banyak organisasi mencari opsi yang lain—opsi yang meyakinkan bahwa seiring perkembangan organisasi, mereka akan dapat meningkatkan skala tanpa harus membeli peralatan penyimpanan tambahan yang mahal untuk sistem berbasis cloud pribadi mereka. Bagi banyak perusahaan ini, jawaban yang tepat adalah bermigrasi dari sistem yang mereka miliki dan memindahkan operasi ke lingkungan cloud publik, seperti yang mereka temukan pada aplikasi Software-as-a-Service (SaaS) seperti Microsoft 365 atau Google Suite.

Ada juga variasi lain seperti pusat data modular, fasilitas yang direkayasa terlebih dulu yang dirancang untuk digunakan sebagai pusat data. Pusat data modular tidak hanya direkayasa terlebih dulu, tetapi juga sudah terpasang pipa dan dilengkapi dengan peralatan pendingin yang diperlukan. Pusat data modular ideal untuk organisasi yang ingin bereksperimen dengan fungsionalitas data center secara terbatas sebelum melakukan investasi besar, serta bagi perusahaan yang perlu menerapkan solusi pusat data yang andal dengan cepat.