Dua puluh tahun yang lalu, pengodean memiliki batasan. Pembatasan bandwidth dan daya pemrosesan yang terbatas memaksa pengembang untuk selalu memperhatikan panjang dan kompleksitas kode mereka. Tetapi karena teknologi memungkinkan inovasi yang lebih besar, programmer tidak lagi dibatasi oleh ukuran.

Misalnya, daya komputasi yang lebih besar memungkinkan pemrosesan file dan aplikasi yang lebih cepat. Pustaka dan kerangka kerja sumber terbuka memungkinkan para insinyur perangkat lunak untuk menggunakan kembali potongan kode dalam proyek mereka, sehingga menciptakan kemungkinan yang lebih besar. Hal ini juga menyebabkan program dengan lebih banyak baris kode—dan lebih banyak daya pemrosesan yang diperlukan untuk menguraikannya. Konsekuensi yang tidak diinginkan adalah penggunaan energi yang lebih besar dan permintaan listrik global yang lebih tinggi.

Ketika perusahaan ingin mengubah bisnis dan menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, mereka menggali jauh ke dalam proses yang sudah mapan untuk menemukan efisiensi baru. Ini termasuk mengevaluasi operasi bisnis mereka, dari menyimpan data lebih efisien hingga memeriksa bagaimana kode ditulis.

Dalam postingan ini, kita akan Jelajahi bagaimana pengodean hijau membantu organisasi menemukan cara inovatif untuk memprioritaskan keberlanjutan dan mencapai sasaran pengurangan energi mereka.