Dua puluh tahun yang lalu, pengodean memiliki batasan. Pembatasan bandwidth dan daya pemrosesan yang terbatas memaksa pengembang untuk selalu memperhatikan panjang dan kompleksitas kode mereka. Tetapi karena teknologi memungkinkan inovasi yang lebih besar, programmer tidak lagi dibatasi oleh ukuran.
Misalnya, daya komputasi yang lebih besar memungkinkan pemrosesan file dan aplikasi yang lebih cepat. Pustaka dan kerangka kerja sumber terbuka memungkinkan para insinyur perangkat lunak untuk menggunakan kembali potongan kode dalam proyek mereka, sehingga menciptakan kemungkinan yang lebih besar. Hal ini juga menyebabkan program dengan lebih banyak baris kode—dan lebih banyak daya pemrosesan yang diperlukan untuk menguraikannya. Konsekuensi yang tidak diinginkan adalah penggunaan energi yang lebih besar dan permintaan listrik global yang lebih tinggi.
Ketika perusahaan ingin mengubah bisnis dan menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, mereka menggali jauh ke dalam proses yang sudah mapan untuk menemukan efisiensi baru. Ini termasuk mengevaluasi operasi bisnis mereka, dari menyimpan data lebih efisien hingga memeriksa bagaimana kode ditulis.
Dalam postingan ini, kita akan Jelajahi bagaimana pengodean hijau membantu organisasi menemukan cara inovatif untuk memprioritaskan keberlanjutan dan mencapai sasaran pengurangan energi mereka.
Pengodean hijau adalah praktik komputasi ramah lingkungan yang berupaya meminimalkan energi yang terlibat dalam pemrosesan baris kode dan, pada gilirannya, membantu organisasi mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Banyak organisasi telah menetapkan tujuan pengurangan emisi rumah kaca untuk merespons krisis perubahan iklim dan peraturan global; pengodean hijau adalah salah satu cara untuk mendukung tujuan keberlanjutan ini.
Pengodean hijau adalah segmen komputasi hijau , sebuah praktik yang berupaya membatasi dampak lingkungan teknologi, termasuk mengurangi jejak karbon dalam operasi intensitas tinggi, seperti di lini manufaktur,pusat data , dan bahkan operasi sehari-hari tim bisnis. Payung komputasi hijau yang lebih besar ini juga mencakup perangkat lunak hijau—aplikasi yang telah dibangun menggunakan praktik pengodean hijau.
Kemajuan teknologi—dari big data hingga data mining—telah berkontribusi pada peningkatan konsumsi energi yang sangat besar di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Association for Computing Machinery, konsumsi energi tahunan di pusat data telah meningkat dua kali lipat selama satu dekade terakhir. Saat ini, komputasi dan TI bertanggung jawab atas antara 1,8% dan 3,9% dari emisi gas rumah kaca global.
Untuk memahami sepenuhnya bagaimana pengodean hijau dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, ada baiknya kita menyelami konsumsi energi perangkat lunak:
Penelitian terbaru tentang kecepatan dan penggunaan energi dari berbagai bahasa pemrograman menemukan bahwa C adalah yang paling efisien dalam kecepatan, mengurangi penggunaan energi dan memori dan memberikan peluang potensial lain untuk penghematan energi. Namun, masih ada beberapa perdebatan dalam hal bagaimana hal ini direalisasikan dan metrik mana yang harus digunakan untuk mengevaluasi penghematan energi.
Pengodean hijau dimulai dengan prinsip-prinsip yang sama dengan yang digunakan dalam pengodean tradisional. Untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk memproses kode, pengembang dapat mengadopsi prinsip-prinsip pengodean yang kurang intensif energi ke dalam siklus hidup DevOps mereka.
Pendekatan “pengodean ramping” berfokus pada penggunaan jumlah minimal pemrosesan yang diperlukan untuk memberikan aplikasi akhir. Misalnya, pengembang situs web dapat memprioritaskan pengurangan ukuran file (misalnya, mengganti media berkualitas tinggi dengan file yang lebih kecil). Solusi ini tidak hanya mempercepat waktu muat situs web, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna.
Pengodean ramping juga bertujuan untuk mengurangi kode bengkak, istilah yang digunakan untuk merujuk pada kode yang tidak perlu panjang atau lambat yang boros sumber daya. Kode sumber terbuka dapat menjadi faktor penyebab pembengkakan perangkat lunak ini. Karena kode sumber terbuka dirancang untuk melayani berbagai aplikasi, kode ini berisi sejumlah besar kode yang tidak digunakan untuk perangkat lunak tertentu. Sebagai contoh, pengembang dapat menarik seluruh pustaka ke dalam sebuah gambar, namun hanya membutuhkan sebagian kecil dari fungsionalitasnya. Kode redundan ini menggunakan daya pemrosesan tambahan dan menyebabkan emisi karbon berlebih.
Dengan mengadopsi praktik pengodean ramping, pengembang lebih cenderung merancang kode yang menggunakan jumlah pemrosesan minimal, sambil tetap memberikan hasil yang diinginkan.
Prinsip-prinsip pengodean hijau biasanya dirancang untuk melengkapi standar keberlanjutan TI yang sudah ada dan digunakan di seluruh organisasi. Sama seperti menerapkan inisiatif keberlanjutan di area lain dalam organisasi, pengodean hijau membutuhkan perubahan struktural dan budaya.
Selain manfaat penghematan energi, perusahaan juga dapat menemukan beberapa keuntungan tambahan dari praktik pengodean hijau, termasuk yang berikut ini:
