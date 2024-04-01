Kecerdasan buatan generatif (Gen AI) dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong inovasi produk, jika digunakan dengan cara yang tepat. Kami akan membahas contoh penggunaan produk berdampak tinggi tertentu yang menunjukkan potensi AI untuk merombak cara kami mengembangkan, memasarkan, dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Menumpuk manajemen data yang kuat, analitik prediktif, dan Gen AI adalah fondasi untuk membawa organisasi produk Anda ke tingkat berikutnya.
ChatGPT membedakan dirinya sebagai chatbot virtual didukung gen AI pertama yang dapat diakses publik. Sekarang, perusahaan dapat mengadopsi prinsip-prinsip dasar teknologi ini dan menerapkannya dalam operasi mereka, lebih diperkaya dengan kontekstualisasi dan keamanan. Dengan IBM watsonx Assistant, perusahaan dapat membangun model bahasa besar dan melatih mereka menggunakan informasi eksklusif, sekaligus membantu memastikan keamanan data mereka.
Solusi AI percakapan dapat memiliki beberapa aplikasi produk yang mendorong pendapatan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Misalnya, chatbot cerdas dapat mengatasi kekhawatiran umum pelanggan mengenai penjelasan tagihan. Ketika pelanggan mencari penjelasan atas tagihan mereka, chatbot yang didukung gen AI dapat memberikan penjelasan terperinci, termasuk log transaksi untuk penggunaan dan biaya kelebihan pemakaian.
Chatbot ini juga dapat memberikan informasi paket produk baru atau persyaratan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan pelanggan pada masa lalu, mengidentifikasi peluang pendapatan baru dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Gen AI memiliki kekuatan untuk mengotomatiskan proses modernisasi produk manual. Teknologi Gen AI dapat menyurvei sumber yang tersedia untuk umum, seperti siaran pers, untuk mengumpulkan data pesaing dan membandingkan bauran produk saat ini dengan penawaran pesaing. Teknologi ini juga dapat memperoleh pemahaman tentang keunggulan pasar dan menyarankan perubahan produk strategis. Insight baru ini dapat direalisasikan dengan kecepatan yang lebih besar daripada sebelumnya.
Manfaat utama gen AI adalah kemampuannya untuk menghasilkan kode. Sekarang, pengguna bisnis dapat menggunakan alat Gen AI untuk mengembangkan kode awal untuk fitur produk baru tanpa bergantung pada tim teknis. Alat yang sama juga dapat menganalisis kode dan mengidentifikasi serta memperbaiki bug dalam kode untuk mengurangi upaya pengujian.
Solusi Gen AI seperti IBM watsonx Code Assistant memenuhi kebutuhan teknis inti perusahaan. watsonx Code Assistant dapat membantu perusahaan mencapai pengurangan 30% dalam upaya pengembangan atau peningkatan produktivitas 30%. Semua alat ini memiliki potensi untuk merombak proses teknis dan meningkatkan kecepatan pengiriman produk teknis.
Dengan kekuatan analitik prediktif dan gen AI, bisnis dapat memahami kapan pelanggan tertentu paling cocok untuk produk baru, menerima saran untuk produk yang sesuai, dan menerima langkah selanjutnya yang disarankan untuk terlibat dengan klien. Sebagai contoh, jika pelanggan mengalami perubahan bisnis besar seperti akuisisi, model prediktif yang dilatih berdasarkan transaksi sebelumnya dapat menganalisis potensi kebutuhan akan produk baru.
Gen AI kemudian dapat menyarankan peluang penjualan tambahan dan menulis email kepada pelanggan untuk ditinjau oleh tenaga penjualan. Ini memberdayakan tim penjualan untuk meningkatkan kecepatan mencapai nilai sekaligus menawarkan layanan tingkat atas kepada pelanggan. Menggunakan IBM watsonx.data, data perusahaan dapat disiapkan untuk berbagai contoh penggunaan analitis dan AI.
Perusahaan memiliki kesempatan untuk menggunakan Gen AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menindaklanjuti masukan pelanggan dengan lebih mudah. Melalui IBM watsonx.ai, berbagai model terkemuka di industri tersedia untuk berbagai jenis peringkasan. Teknologi ini dapat dengan cepat menafsirkan dan meringkas sejumlah besar masukan pelanggan.
Platform ini kemudian dapat memberikan saran perbaikan produk dengan persyaratan dan kisah pengguna terperinci, sehingga mempercepat kecepatan respons dan inovasi. Gen AI dapat menarik tema dari masukan pelanggan yang tidak lagi menggunakan layanan bisnis untuk menyoroti tren, menyarankan strategi penjualan baru, dan mempersenjatai tim penjualan dengan intelijen bisnis dan skrip tindak lanjut yang telah ditulis sebelumnya.
Gen AI memiliki potensi untuk merombak pemasaran digital dengan meningkatkan kecepatan, efektivitas, dan personalisasi proses pemasaran. Menggunakan praktik analitik data standar, bisnis dapat mengidentifikasi pola dan klaster dalam data untuk memungkinkan penargetan pelanggan dengan lebih akurat.
Setelah klaster dibuat, Gen AI dapat mendukung proses pembuatan konten otomatis yang menjangkau grup pelanggan tertentu di berbagai platform. IBM watsonx Orchestrate memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan tugas sehari-hari dan meningkatkan produktivitas. Alat ini dapat membuat konten, terhubung ke berbagai platform, dan mengirimkan pembaruan ke semua platform tersebut dalam sekejap, sehingga menghemat waktu dan anggaran tim pemasaran saat memberikan solusi.
Pembuatan konten dan kemampuan penjangkauan pelanggan ini adalah pembeda utama AI generatif dan bagian dari apa yang membuat teknologi baru ini begitu menarik. Gen AI dapat mengambil proses pemasaran manual yang mahal dan menerjemahkannya ke dalam proses otomatis yang dipercepat.
