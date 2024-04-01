ChatGPT membedakan dirinya sebagai chatbot virtual didukung gen AI pertama yang dapat diakses publik. Sekarang, perusahaan dapat mengadopsi prinsip-prinsip dasar teknologi ini dan menerapkannya dalam operasi mereka, lebih diperkaya dengan kontekstualisasi dan keamanan. Dengan IBM watsonx Assistant, perusahaan dapat membangun model bahasa besar dan melatih mereka menggunakan informasi eksklusif, sekaligus membantu memastikan keamanan data mereka.

Solusi AI percakapan dapat memiliki beberapa aplikasi produk yang mendorong pendapatan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Misalnya, chatbot cerdas dapat mengatasi kekhawatiran umum pelanggan mengenai penjelasan tagihan. Ketika pelanggan mencari penjelasan atas tagihan mereka, chatbot yang didukung gen AI dapat memberikan penjelasan terperinci, termasuk log transaksi untuk penggunaan dan biaya kelebihan pemakaian.

Chatbot ini juga dapat memberikan informasi paket produk baru atau persyaratan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan pelanggan pada masa lalu, mengidentifikasi peluang pendapatan baru dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

