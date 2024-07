"Selama pratinjau teknis untuk watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, kami mengamati peningkatan produktivitas pembangunan awal dalam kisaran 20%-45%. Saat kami pindah ke GA, semakin banyak peningkatan produktivitas yang diharapkan. Kami juga percaya ada produktivitas hilir tambahan yang belum sepenuhnya dikuantifikasi,” jelas Leitão. "Kami tidak hanya bertujuan untuk mempercepat fase pengembangan otomatisasi Ansible dan mempersingkat time to value bagi klien kami setelah GA, tetapi kami juga ingin agar kualitas konten menjadi lebih tinggi."



Karena watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed memberdayakan pengembang untuk membuat tugas Ansible menggunakan input bahasa alami, pengembang diposisikan untuk dengan cepat memperluas skill mereka dan meningkatkan dampaknya terhadap organisasi mereka. "Watsonx Code Assistant diharapkan dapat memperluas jumlah orang yang dapat mengembangkan otomatisasi Ansible dan mengurangi waktu kemahiran mereka karena mereka memiliki AI generatif yang membantu mereka," catat Leitão.

Saat mereka bekerja dengan watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, tim akan dapat menemukan berbagai cara untuk menciptakan nilai dengan Ansible. "Kami percaya watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed akan memperluas jangkauan dari apa yang dapat dibangun di Ansible. Seorang pengembang mungkin bias dalam membangun konten menggunakan satu pendekatan, atau mereka mungkin sama sekali baru mengenal Ansible," kata Leitão. "Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed dirancang untuk memberdayakan orang-orang untuk mengeksplorasi lebih jauh, sehingga mereka akan menemukan lebih banyak hal yang bisa dibangun. Apa yang mungkin di platform harus meningkat, karena pengembang bekerja lebih keras dengan AI generatif.”