Baik kembaran digital maupun alur digital menggunakan representasi virtual dari aset dan proses dunia nyata, tetapi mereka menawarkan kemampuan yang berbeda.

Scale

Kembaran digital dapat diskalakan, tetapi hanya sampai titik tertentu. Teknologi kembaran digital mengumpulkan data real-time dari satu sumber/aset. Dan meskipun konsep kembaran digital dapat terhubung ke kembar lainnya untuk menyimulasikan seluruh lingkungan digital, namun konsep ini paling berguna dalam mengevaluasi lingkungan produksi tertentu. Konsep alur digital, di sisi lain, dapat diskalakan tanpa batas. Alur digital dapat terhubung ke (hampir) sistem perusahaan lainnya, termasuk kembaran digital.

Dengan demikian, teknologi alur digital mungkin paling cocok untuk operasi dan/atau keadaan di mana data harus dikumpulkan dari berbagai departemen, perangkat, sistem, dan proses. Sebaliknya, kembaran digital akan lebih baik melayani operasi yang bergantung terutama pada proses mesin berulang di lingkungan produksi tertentu.

Sentralisasi data

Baik kembaran digital maupun alur digital memusatkan data sampai batas tertentu. Keduanya mengumpulkan data sensor yang komprehensif dan menggabungkan serta menyimpan data tersebut di pusat data yang mudah diakses. Namun, alur digital memungkinkan tim untuk mengambil data dari kembaran digital dan sumber lain dan memusatkan aliran data di seluruh departemen dan silo sehingga seluruh perusahaan dapat mengakses informasi yang sama. Data yang melekat pada alur digital juga cenderung lebih akurat secara konsisten, karena fitur otomatisasi konsep alur digital menghilangkan kebutuhan untuk mengirimkan informasi secara manual antara departemen dan alur kerja.