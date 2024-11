Apa itu skor upaya pelanggan?

Corporate Executive Board (CEB), yang sekarang menjadi bagian dari Gartner, memperkenalkan CES dalam artikel Harvard Business Review berjudul “Stop Trying to Delight Your Customers”(tautan berada di luar ibm.com). Dalam artikel tersebut, penulis menyatakan bahwa CES lebih efektif dalam memprediksi loyalitas pelanggan dibandingkan dengan NPS atau CSAT.

Sebuah studi oleh CEB menunjukkan bahwa 94% pelanggan dengan CES yang baik berniat untuk melakukan pembelian ulang, sementara 88% di antaranya menyatakan akan meningkatkan pengeluaran mereka. Selain itu, data dari CES menunjukkan bahwa 81% pelanggan yang mengalami pengalaman buruk berencana untuk menyebarkan informasi negatif melalui rekomendasi dari mulut ke mulut.