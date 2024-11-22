Bidang kontrol vs bidang data

Dalam jaringan komputer, istilah 'bidang' menggambarkan lapisan arsitektur jaringan di mana tugas-tugas spesifik yang terkait dengan operasi jaringan dilakukan. Bidang bukanlah komponen fisik yang sebenarnya, melainkan konsep yang membantu pengembang dan insinyur memahami bagaimana lalu lintas data mengalir di jaringan. Ada tiga jenis bidang jaringan:

Hari ini, kita akan melihat lebih dekat pada bidang kontrol dan data dan bagaimana mereka bekerja sama untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan jaringan.