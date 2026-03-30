Apa itu pemrosesan faktur otomatis?

Faktur merujuk pada permintaan pembayaran untuk setiap pengeluaran yang dibebankan kepada suatu perusahaan, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, utilitas, konsultasi, transportasi, inventaris, atau layanan lainnya.

Pemrosesan faktur otomatis terkait erat dengan sistem utang usaha (AP) organisasi. Namun, meskipun otomatisasi AP secara tradisional menangani siklus hidup pembayaran menyeluruh, pemrosesan faktur otomatis hanya menangani sebagian fungsi, termasuk pengambilan faktur, ekstraksi data, dan persetujuan faktur.

Pemrosesan faktur secara inheren memiliki biaya. Misalnya, organisasi harus membayar penyimpanan data untuk menyimpan catatan transaksi mereka. Mereka harus menugaskan tim manusia untuk memvalidasi faktur, menangani kesalahan, berkomunikasi dengan vendor, dan meninjau pengecualian. Dan mereka harus membayar biaya transaksi saat transfer bank.

Meskipun biaya pemrosesan faktur tidak dapat dihindari, biaya dapat secara eksponensial lebih tinggi untuk perusahaan yang mengandalkan pemrosesan faktur manual saja. Perbedaan biaya mungkin dapat diabaikan berdasarkan per faktur, tetapi pengeluaran dapat dengan cepat bertambah di ratusan atau ribuan transaksi.

Salah satu alasannya adalah bahwa proses manual menimbulkan kesalahan manusia, yang mengakibatkan perbedaan entri data yang dapat menyebabkan biaya keterlambatan yang mahal dan koreksi yang memakan waktu. Pemrosesan faktur manual juga dapat memperlambat alur kerja karena faktur yang belum diproses menumpuk dan menciptakan hambatan.

Faktor-faktor ini telah menyebabkan makin banyak bisnis mengadopsi solusi otomatisasi faktur yang dapat diskalakan dan berbasis cloud, yang menggunakan otomatisasi untuk membantu mengurangi tugas pemrosesan faktur yang rawan kesalahan. Perangkat lunak otomatisasi faktur sering menggunakan model kecerdasan buatan (AI), yang dapat menafsirkan dan mengatur faktur dengan pengawasan manusia yang terbatas, sehingga mempercepat waktu pemrosesan, meningkatkan akurasi, dan pada akhirnya menghasilkan alur kerja yang lebih efisien.

Dalam sebuah studi tahun 2024, organisasi dengan pipeline AP yang matang (sangat otomatis) membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menyelesaikan faktur, dibandingkan dengan rata-rata 17 hari. Perusahaan-perusahaan ini juga memproses setiap faktur dengan biaya tidak sampai seperempat dari biaya perusahaan rata-rata, sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan.

Namun, hampir tiga perempat organisasi mengatakan bahwa mereka belum memiliki sistem AP otomatis sepenuhnya, sementara 27% tidak memiliki kemampuan otomatisasi apa pun (mereka bergantung secara eksklusif pada entri data manual), menurut survei Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL) 2025.

Organisasi mungkin enggan untuk mengadopsi pemrosesan faktur otomatis karena kompleksitas integrasi perangkat lunak akuntansi yang didukung AI dengan sistem lama; masalah kepatuhan, keandalan, dan keamanan; biaya berlangganan layanan akuntansi pihak ketiga; atau keraguan tentang mengganggu fungsi AP penting dan alur kerja selama implementasi.