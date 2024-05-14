Peran CFO di era AI generatif

CFO adalah pengelola modal investasi yang menggerakkan teknologi dan inovasi untuk mengembangkan bisnis, mempercepat aliran pendapatan, dan mendorong hasil yang berarti.
Lingkungan bisnis saat ini membuat CFO harus mengambil keputusan dalam kondisi yang kurang ideal, dengan regulasi yang cepat berubah, standar pelaporan yang rumit, persyaratan ESG, dan tekanan inflasi. Namun, kebutuhan akan pertumbuhan dan peningkatan laba tetap ada, dan ketika CEO mencari cara meningkatkan produktivitas, CFO muncul sebagai penasihat baru dalam teknologi dan inovasi. Meski ada hambatan, teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk membantu CFO menjalankan peran mereka sebagai mitra bisnis dan mendorong produktivitas, penghematan biaya, akurasi, kontrol, serta nilai bisnis.
Dengan pendekatan baru dalam manajemen keuangan yang memadukan AI generatif, teknologi ini dapat membantu CFO membuat keputusan berbasis data yang lebih terinformasi untuk organisasi mereka, yang dapat membawa dampak keuangan signifikan. Studi IBM® Institute for Business Value tentang pengambilan keputusan di era AI menunjukkan bahwa prioritas utama CEO adalah modernisasi teknologi dan peningkatan produktivitas, sementara tiga tantangan terbesar mencakup modernisasi teknologi, keberlanjutan, dan keamanan. Di sinilah peran CFO menjadi lebih besar dari sebelumnya untuk membuka nilai serta menskalakan dan mendanai teknologi yang masih mereka upayakan untuk sepenuhnya pahami.
CFO tidak diharapkan menjadi pakar teknologi. Namun, mereka perlu memahami cara mengukur nilai bisnis yang dihasilkan AI generatif di seluruh organisasi, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri. Teknologi baru ini dapat membantu CFO bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih cerdas, sambil meningkatkan produktivitas dan membuka aliran pendapatan baru.
Laporan IBM® Institute for Business Value, CEO’s Guide to Generative AI on Finance, menyatakan bahwa “kesuksesan bergantung pada seberapa cepat fungsi keuangan dapat mengubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.” AI generatif tidak hanya membuka peluang pendapatan baru, tetapi juga membuka nilai bagi tenaga kerja keuangan. Laporan IBM® menunjukkan bahwa, rata-rata, pengadopsi AI mengalihkan 40% fungsi keuangan FTE ke AI.
Meningkatkan kehidupan sehari-hari dengan AI generatif dan menciptakan versi digital diri kita memungkinkan AI pada dasarnya menjadi asisten pribadi. Ada manfaat menjadi konsumen AI, namun manfaat yang jauh lebih besar datang dari menjadi pencipta nilai. Agen atau asisten AI generatif dapat menyerap dan meringkas data terstruktur maupun tidak terstruktur dari sumber internal dan eksternal, mengurainya, lalu menghasilkan insight dan pola untuk informasi keuangan yang dapat mendorong nilai bisnis dan berpotensi mengidentifikasi aliran pendapatan yang belum dimanfaatkan. Ini membebaskan banyak waktu yang sebelumnya dihabiskan para profesional keuangan untuk bekerja di spreadsheet.
Organisasi yang telah mengadopsi AI berhasil mengurangi kesalahan perkiraan penjualan sebesar 57%, menurunkan saldo tak tertagih sebesar 43%, dan memotong waktu siklus penutupan bulanan sebesar 33%, menurut laporan IBM® Institute for Business Value. Dengan mengadopsi teknologi ini, CFO dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
AI generatif mengubah cara kita berbisnis. Kantor CFO harus beradaptasi dengan cara kerja baru ini. Kombinasi tenaga kerja digital dan manusia menciptakan model operasi baru beserta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi keuangan. CFO tidak diharapkan menjadi ilmuwan data, tetapi mereka diharapkan memahami bagaimana pemberdayaan teknologi ini dapat mendorong nilai bisnis.
Sementara keterampilan fungsional keuangan tetap dibutuhkan, rangkaian keterampilan baru untuk mengoptimalkan adopsi dan penggunaan layanan digital juga diperlukan. Dengan menambah tenaga kerja dengan asisten virtual yang membebaskan kapasitas, para profesional keuangan dapat memfokuskan waktu mereka pada kemampuan bernilai lebih tinggi. Alih-alih menghabiskan banyak waktu di spreadsheet Excel, seseorang dapat mengalokasikan sebagian waktunya untuk membangun alat AI yang membantu memperoleh insight serta memberikan perencanaan dan perkiraan yang lebih baik.
Kabar baiknya: biasanya lebih mudah mengajari profesional keuangan cara menggunakan teknologi untuk mendorong nilai dibanding mengajari ilmuwan data keterampilan keuangan tersebut. Tenaga kerja keuangan harus menjadi pencipta nilai dan perancang pengalaman, meningkatkan keterampilan analitis dan teknis mereka untuk melatih dan memberi prompt pada asisten mereka—menyempurnakan, menyesuaikan, dan meningkatkan layanan digital. Selain itu, eksekutif keuangan senior perlu memiliki keterampilan komunikasi dan storytelling yang lebih kuat sebagai mitra bisnis bagi CEO.
Kepercayaan sangat penting bagi para pemimpin keuangan, dan CFO harus dapat mengandalkan data yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis penting serta memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dan ESG. Teknologi seperti AI generatif dapat menimbulkan skeptisisme atau ketidakpercayaan terhadap akurasi data, terutama bagi organisasi yang masih bergantung pada proses manual. Tata kelola data sangat penting untuk mencegah bias atau halusinasi, membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap data, dan memberi CFO kepastian yang dibutuhkan untuk mendukung pelaporan mereka. Temuan laporan IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa membangun struktur tata kelola di seluruh organisasi keuangan dapat “[…] menjembatani kesenjangan tata kelola dan mengembangkan panduan etika untuk mendukung adopsi AI generatif secara etis.”
Apa pun tugasnya, organisasi yang mengadopsi AI generatif harus memahami bahwa dengan tata kelola yang tepat, CFO dan karyawan dapat fokus pada inovasi daripada menolak perubahan yang akan datang.
Penting diingat bahwa banyak organisasi masih berada pada tahap adopsi awal dan sebagian ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun, riset menunjukkan bahwa semakin maju perjalanan AI sebuah organisasi, semakin besar nilai yang dihasilkan.
Jika organisasi Anda ingin menjelajahi AI generatif, pertimbangkan untuk memulai dengan tugas padat karya, seperti mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Titik awal yang baik adalah lingkungan hybrid cloud. Sementara banyak organisasi melakukan transformasi, infrastruktur cloud bisa mahal; dan dengan AI generatif skala perusahaan, biaya tersebut dapat semakin meningkat. Seperti disebutkan dalam laporan tersebut, FinOps, atau manajemen keuangan untuk investasi berbasis cloud, “[…] harus memainkan peran besar dalam keputusan investasi AI generatif.”
Meskipun penerapan teknologi baru bisa menantang, tidak memiliki strategi teknologi atau menghindari adopsi dapat membuat organisasi kehilangan keunggulan kompetitif. CFO menjadi mitra transformasi strategis bagi CEO untuk memastikan adopsi AI generatif yang cepat dan sukses.
