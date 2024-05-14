Peran CFO di era AI generatif

CFO adalah pengelola modal investasi yang menggerakkan teknologi dan inovasi untuk mengembangkan bisnis, mempercepat aliran pendapatan, dan mendorong hasil yang berarti.

Lingkungan bisnis saat ini membuat CFO harus mengambil keputusan dalam kondisi yang kurang ideal, dengan regulasi yang cepat berubah, standar pelaporan yang rumit, persyaratan ESG, dan tekanan inflasi. Namun, kebutuhan akan pertumbuhan dan peningkatan laba tetap ada, dan ketika CEO mencari cara meningkatkan produktivitas, CFO muncul sebagai penasihat baru dalam teknologi dan inovasi. Meski ada hambatan, teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk membantu CFO menjalankan peran mereka sebagai mitra bisnis dan mendorong produktivitas, penghematan biaya, akurasi, kontrol, serta nilai bisnis.

Dengan pendekatan baru dalam manajemen keuangan yang memadukan AI generatif, teknologi ini dapat membantu CFO membuat keputusan berbasis data yang lebih terinformasi untuk organisasi mereka, yang dapat membawa dampak keuangan signifikan. Studi IBM® Institute for Business Value tentang pengambilan keputusan di era AI menunjukkan bahwa prioritas utama CEO adalah modernisasi teknologi dan peningkatan produktivitas, sementara tiga tantangan terbesar mencakup modernisasi teknologi, keberlanjutan, dan keamanan. Di sinilah peran CFO menjadi lebih besar dari sebelumnya untuk membuka nilai serta menskalakan dan mendanai teknologi yang masih mereka upayakan untuk sepenuhnya pahami.