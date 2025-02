Apa itu konsultasi berbasis aset? 

Aset merujuk pada perangkat lunak—termasuk model AIyang dioptimalkan, yang dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi klien, seperti meningkatkan produktivitas tenaga kerja, efisiensi biaya, atau pertumbuhan pendapatan.

Aset ini dapat mempercepat pengembangan solusi khusus untuk klien atau diterapkan secara luas di berbagai domain, memberikan nilai berkelanjutan bahkan setelah konsultasi selesai. Aset ini menawarkan berbagai keunggulan utama, termasuk analitik yang lebih mendalam terhadap kumpulan data, waktu ke pasar yang lebih cepat, integrasi yang mulus di berbagai platform, pengalaman pengguna yang lebih baik, visualisasi insight yang lebih kaya, serta proses yang lebih efisien. Contoh aset meliputi:

Model AI dan algoritme yang membantu konsultan menganalisis big data, memprediksi hasil, dan menghasilkan rekomendasi. Model yang telah disempurnakan, perangkat lunak berpemilik, data kompleks dan algoritme machine learning (ML) memungkinkan konsultan memproses data dalam jumlah besar secara cepat. Pola dan tren dapat diidentifikasi yang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk deteksi oleh tim manusia.





Alat otomatisasi proses , seperti Robotic Process Automation (RPA), mengotomatiskan tugas-tugas rutin di berbagai bidang, seperti manajemen rantai pasokan, keuangan, dan operasi TI, sekaligus membantu klien meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan.





Database eksklusif dan alat pembandingan memungkinkan klien membandingkan kinerja mereka dengan tolok ukur industri atau pesaing, memberikan wawasan berbasis data tentang area yang perlu dioptimalkan. Setelah diterapkan, teknologi AI ini dapat terus digunakan oleh klien untuk menghasilkan insight dan meningkatkan efisiensi, bahkan setelah konsultan menyelesaikan tugas mereka.





Alat pengembangan dan integrasi mencakup perangkat lunak yang mendukung pembuatan kode baru, modernisasi sistem lama, dan integrasi mulus dengan aplikasi lain yang digunakan oleh klien. Alat-alat ini berperan penting dalam membangun fondasi teknologi yang tangkas dan fleksibel, yang mendukung proses serta model bisnis baru.





Alat teknologi khusus vendor mendukung implementasi, inovasi, atau manajemen tumpukan teknologi vendor tertentu. Ini termasuk penyedia khusus dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM), manajemen aset, perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), pengalaman pelanggan (CX), keamanan siber, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

