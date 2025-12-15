Manajemen proyek melibatkan persiapan dan pelaksanaan inisiatif bisnis untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan yang ditentukan seperti waktu, anggaran, dan ruang lingkup. Manajemen proyek yang efektif relevan untuk setiap industri, mulai dari startup kecil yang meluncurkan produk khusus hingga perusahaan global yang menangani proyek infrastruktur bernilai jutaan dolar. Proyek yang dikelola dengan buruk dapat menyebabkan sumber daya yang terbuang, tenggat waktu yang terlewatkan, atau kerugian finansial.

AI mengubah masa depan manajemen proyek dengan memungkinkan perencanaan yang lebih cerdas dan eksekusi yang lebih cepat. AI memperkenalkan pendekatan berbasis data untuk alur kerja proyek sehingga para pemimpin proyek dapat membuat pilihan yang lebih tepat.

Riset Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2030, 80% tugas manajemen proyek rutin akan ditangani oleh AI.1 Sebagai tanda kecepatan di mana AI diadopsi di lapangan, sebuah studi oleh Asosiasi Manajemen Proyek menemukan bahwa 70% profesional proyek mengatakan organisasi mereka menggunakan AI, naik dari 36% dua tahun sebelumnya.2 Seiring teknologi terus maju, begitu juga cara-cara penerapannya.