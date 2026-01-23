Apa itu perdagangan agen?

Perdagangan agen merupakan pendekatan dalam aktivitas membeli dan menjual di mana agen AI bertindak atas nama konsumen atau bisnis untuk melakukan riset, bernegosiasi, serta menyelesaikan pembelian, sering kali tanpa campur tangan manusia secara langsung.
Agen AI adalah sistem yang secara mandirimenjalankan tugas dengan merancang alur kerja menggunakan alat yang tersedia. Sementara bot berbasis aturan yang lebih sederhana hanya merespons prompt skrip, agen cerdas modern memiliki cakupan fungsi yang lebih luas—mereka mampu menalar, merencanakan, dan bertindak di berbagai sistem serta platform AI.
Berbeda dengan pengalaman e-commerce tradisional—yang mengharuskan seseorang mencari produk secara manual, membandingkan opsi, membaca ulasan, dan menyelesaikan pembayaran langkah demi langkah—perdagangan agen memindahkan sebagian besar pekerjaan tersebut kepada agen AI. Dalam alur tradisional, pembeli harus berpindah antar tab dan peretail untuk mengevaluasi pilihan serta memasukkan informasi mereka secara manual saat checkout.
Dengan perdagangan agen, asisten belanja yang didukung AI secara proaktif mengumpulkan persyaratan, memindai berbagai peretail secara real-time, mengevaluasi produk berdasarkan preferensi dan batasan pengguna, serta melakukan pembelian atau memberikan rekomendasi atas nama pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan keseluruhan proses.
Perdagangan agen tidak terbatas pada belanja online. Konsep ini relevan dalam berbagai pengalaman perdagangan, termasuk perjalanan dan tiket, langganan serta layanan digital, hingga integrasi dengan retail fisik.
Perdagangan agen merupakan bagian dari fase berikutnya dalam integrasi AI generatif (gen AI) ke dalam aktivitas perdagangan. Sebuahstudi IBM® Institute for Business Value tahun 2026 menemukan bahwa 45% konsumen telah menggunakan AI pada sebagian tahapan perjalanan pembelian mereka.
Penggunaannya mencakup berbagai aktivitas, mulai dari menafsirkan ulasan hingga mencari penawaran, yang menunjukkan bahwa kebiasaan konsumen semakin bergeser ke arah keputusan pembelian yang dibentuk oleh AI. Riset lain menunjukkan bahwa perdagangan agen berpotensi menghasilkan antara 3 triliun USD hingga 5 triliun secara global pada tahun 2030.1
Gelombang saat ini dibentuk oleh kemajuan gen AI dan ekosistem perkakas—mulai dari model OpenAI yang digunakan dalam asisten hingga integrasi retail yang semakin menjangkau pasar digital seperti Amazon.
Generasi AI retail sebelumnya—seperti mesin rekomendasi atau chatbot—bersifat reaktif dan memerlukan arahan manusia langkah demi langkah. AI agen modern berbeda dalam tiga aspek utama:
Sementara AI perdagangan sebelumnya terbatas pada respons terhadap pertanyaan dan pemberian rekomendasi produk yang statis, agen saat ini dapat beroperasi sebagai asisten belanja, agen pembelian, maupun agen pedagang. Agen-agen ini dapat disematkan dalam aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, atau Perplexity. Melalui interaksi berbasis bahasa alami, mereka mencocokkan maksud kueri dengan data produk terstruktur serta mengelola pembayara dan berbagai tugas lainnya di seluruh platform e-commerce maupun sistem retail fisik.
Agen belanja ini tidak hanya merekomendasikan sepasang sepatu; mereka juga menavigasi platform e-commerce, membandingkan harga di berbagai peretail, menerapkan kupon yang tersedia, serta menyelesaikan pembelian menggunakan metode pembayaran agen yang telah dipraotorisasi.
Seiring perdagangan agen terus berkembang, perilaku dan ekspektasi konsumen juga berubah. Saat ini, pelanggan cenderung mengunjungi situs atau platform tertentu untuk mencari produk atau layanan spesifik. Namun, perdagangan agen mulai mengaburkan batasan tersebut, memungkinkan produk dan layanan yang sama diakses dan dibeli melalui saluran alternatif.
Misalnya, konsumen mungkin perlu memesan ulang kebutuhan rumah tangga, memesan hotel, atau memperbarui langganan. Dalam model tradisional, mereka harus mengunjungi satu atau beberapa situs web untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan perdagangan agen, mereka cukup meminta bantuan agen AI. Agen kemudian menyelesaikan transaksi melalui antarmuka percakapan atau layanan yang terhubung. Sehingga pengguna tidak perlu lagi mengunjungi situs web atau aplikasi peretail secara langsung.
Adopsi juga semakin dipercepat, baik di kalangan bisnis maupun konsumen. Banyak startup kini menawarkan komponen yang dapat dimanfaatkan untuk orkestrasi agen, evaluasi, dan tata kelola. Komponen-komponen tersebut sering dibangun di atas kerangka kerja sumber terbuka guna memudahkan penggunaan dan implementasi.
Perdagangan agen biasanya mengalir melalui beberapa tahap, menghubungkan input manusia dengan tindakan AI yang independen:
Di pusat perdagangan agen terdapat hubungan antara pengguna dan agen. Pengguna menetapkan tujuan, izin, serta batasan, seperti batas anggaran atau preferensi merek. Sebagai contoh, konsumen dapat memberikan prompt kepada agen AI: “Temukan saya tenda berkemah di bawah 150 USD dan kirimkan pada hari Jumat.” Agen belanja kemudian menafsirkan permintaan tersebut, mengakses data produk terstruktur, dan menerapkan filter berdasarkan harga, spesifikasi, serta ketersediaan pengiriman.
Jika dilakukan dengan tepat, interaksi ini dapat terasa kurang seperti pengisian formulir dan lebih menyerupai percakapan terpandu yang meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus tetap menghormati izin serta batasan yang berlaku.
AI agen melampaui alat AI standar dengan merencanakan alur kerja multi-langkah, memanggil API eksternal, serta menyesuaikan tindakan sepanjang proses. Kompleksitas ini memungkinkan eksekusi tindakan otonom, seperti memantau perubahan harga secara real-time, menyusun ulang inventaris saat hampir habis, dan menyelesaikan pembelian tanpa persetujuan manusia yang berulang. Tingkat otonomi biasanya bersifat berjenjang, sehingga pembelian berisiko rendah dapat sepenuhnya diotomatisasi, sementara pembelian bernilai tinggi atau sensitif tetap memerlukan persetujuan manusia.
Dalam contoh tenda berkemah sebelumnya, agen resmi akan menelusuri berbagai basis data peretail di sejumlah penyedia untuk membandingkan penawaran secara real-time. Agen tersebut juga dapat memanfaatka protokol agen-ke-agen untuk menegosiasikan tambahan, seperti bundel produk atau diskon loyalitas.
Perdagangan agen menjadikan proses penemuan produk tidak lagi berfokus pada pencarian atau penelusuran semata, melainkan lebih pada pencapaian tujuan tertentu. Agen menganalisis data produk dari berbagai sumber. Agen juga membandingkan faktor-faktor seperti harga, ketersediaan, waktu pengiriman, dan ulasan.
Seiring kemampuan agen berkembang, proses ini menjadi semakin multimodal, artinya agen menggabungkan teks, gambar, riwayat pengguna, dan data terstruktur. Perkembangan ini mendorong minat terhadap optimasi mesin generatif (GEO), yang berfokus pada penataan konten produk agar dapat ditafsirkan oleh LLM dan agen. Alih-alih hanya mengoptimalkan untuk pencarian manusia, merek kini memerlukan data produk yang dapat dibaca mesin, atribut yang terstandarisasi, serta metadata yang jelas agar sistem AI dapat menemukan dan memanfaatkannya secara efektif.
Agar perdagangan agen dapat beroperasi dalam skala besar, peretail, dan penyedia layanan perlu membuat sistem mereka dapat diakses melalui antarmuka yang dapat dibaca mesin. Aksesibilitas ini umumnya melibatkan penyediaan API untuk katalog produk, harga, dan ketersediaan secara real-time, beserta kebijakan pengembalian, jaminan, dan informasi relevan lainnya.
Antarmuka ini memungkinkan komunikasi pedagang-ke-agen, sehingga agen AI dapat memvalidasi inventaris dan melakukan pembelian atas nama pengguna. Semakin banyak, integrasi semacam ini dibahas dalam konteks standar yang sedang berkembang atau diusulkan—sering disebut sebagai Agentic Commerce Protocol (ACP). Standar tersebut bertujuan mendefinisikan bagaimana agen AI dan pedagang saling bertukar informasi terstruktur seperti ini.
Pembayaran agen merupakan bagian penting dari proses perdagangan agen. Dalam beberapa tahun terakhir, platform e-commerce dan penyedia pembayaran utama telah memperluas kemampuan API mereka untuk mendukung alur kerja pembelian otomatis serta pengelolaan langganan. Transaksi pembelian agen diselesaikan melalui sistem autentikasi yang didelegasikan, seperti Protokol Pembayaran Age Google (AP2), kredensial token siap AI dari Visa, atau integrasi Stripe dengan checkout instan dalam aplikasi di ChatGPT. Sistem autentikasi ini memungkinkan transparansi transaksi serta menyediakan jejak audit untuk mendukung deteksi penipuan.
Setelah menyelesaikan pembelian, agen dapat mengambil alih tugas lain, seperti melacak pengiriman dan mengelola proses pengembalian. Mereka juga dapat memulai rekomendasi produk purna jual untuk aksesori atau barang pelengkap guna melampaui penjualan awal.
Perdagangan agen menawarkan banyak manfaat, termasuk:
Agen AI dapat membantu konsumen mengurangi waktu pencarian dan mempercepat pengambilan keputusan dengan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat dan preferensi pembelian. Bagi bisnis, perdagangan berbasis agen menyediakan jalur baru untuk penemuan produk dan potensi monetisasi interaksi agen melalui penawaran yang ditargetkan atau paket promosi.
Perdagangan agen menghadapi beberapa hambatan untuk adopsi, termasuk:
Meskipun perdagangan agen sering dibahas dalam konteks belanja online, penerapannya meluas ke berbagai area di mana pembelian dan transaksi bersifat kompleks, berulang, atau sensitif terhadap waktu. Ketika agen AI memperoleh kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan vendor dan sistem pembayaran, perdagangan agen sedang dijelajahi sebagai lapisan koordinasi untuk beragam aktivitas komersial.
Perusahaan dapat memanfaatkan perdagangan agen untuk mengotomatiskan keputusan pengadaan, terutama pada pembelian rutin atau berisiko rendah. Agen AI mampu memvalidasi vendor yang disetujui, menegosiasikan harga berbasis volume, dan menempatkan pesanan. Dalam konteks rantai pasokan, agen ini juga dapat merespons kebutuhan inventaris atau gangguan dengan mencari pemasok alternatif secara real-time.
Sekitar 61% pemimpin pengadaan menyebut risiko geopolitik dan pasokan sebagai kekhawatiran utama, dan pada tahun 2028, setengah dari produsen G2000 diperkirakan akan mengoperasikan rantai pasokan sirkular yang didukung AI. Perdagangan agen menyediakan lapisan transaksi dan koordinasi yang membantu mewujudkan hal tersebut.
Dalam retail, perdagangan agen memungkinkan agen AI mengelola pembelian berulang, membandingkan harga di berbagai peretail secara real-time, serta melakukan pemesanan berdasarkan preferensi atau batasan yang ditetapkan pengguna. Agen juga dapat mengoordinasikan pemesanan online dengan pengambilan di toko atau pengiriman lokal, sehingga mengurangi friksi di seluruh saluran. Bagi peretail, kapabilitas ini berpotensi menggeser persaingan ke arah kualitas data produk yang dapat dibaca mesin, ketersediaan stok, dan keandalan pemenuhan, bukan semata-mata visibilitas merek.
Perdagangan agen semakin banyak diterapkan dalam pengelolaan langganan digital, lisensi, dan layanan berbasis penggunaan. Agen AI dapat memantau tingkat pemanfaatan langganan, membatalkan layanan yang jarang digunakan, meningkatkan paket ketika ambang batas tercapai, atau beralih penyedia berdasarkan harga maupun kriteria kinerja. Contoh penggunaan ini lebih berfokus pada optimasi pasca-pembelian dibandingkan tahap penemuan awal.
Dalam industri perjalanan dan perhotelan, perdagangan agen mendukung alur kerja pemesanan end-to-end, termasuk penerbangan, akomodasi, transportasi darat, serta komponen lainnya. Agen AI dapat memantau harga, memesan ulang perjalanan ketika kondisi berubah, serta menangani pengembalian dana atau kredit secara otomatis sesuai batas persetujuan yang telah ditetapkan.
Organisasi yang ingin merangkul perdagangan agen perlu:
Pengadopsi awal perdagangan agen akan memiliki peluang untuk memengaruhi bagaimana sistem AI cerdas ini mengelola proses penemuan, memberikan rekomendasi, serta membangun loyalitas dalam ekosistem.
Cari tahu bagaimana AI membentuk kembali kepemimpinan—memberdayakan tim, mempercepat keputusan, dan mendorong keunggulan kompetitif.
Meningkatkan daya saing di industri produk konsumen dengan AI generatif.
Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Pelajari bagaimana perusahaan retail dan konsumen berinovasi dengan AI mulai dari produk hingga ekosistem—dan segala sesuatu di antaranya— untuk membangun keunggulan berbasis AI mereka yang berbeda.
Sederhanakan alur kerja Anda dan dapatkan lebih banyak waktu dengan teknologi otomatisasi watsonx Orchestrate.
Maksimalkan nilai dari sumber ke pembayaran dengan menggunakan AI untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mendorong efisiensi.
Ubah pengalaman perdagangan omnichannel dengan AI dan otomatisasi, menjadikan perdagangan benar-benar cerdas.
