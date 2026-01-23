Apa itu perdagangan agen?

Perdagangan agen merupakan bagian dari fase berikutnya dalam integrasi AI generatif (gen AI) ke dalam aktivitas perdagangan. Sebuahstudi IBM® Institute for Business Value tahun 2026 menemukan bahwa 45% konsumen telah menggunakan AI pada sebagian tahapan perjalanan pembelian mereka.

Penggunaannya mencakup berbagai aktivitas, mulai dari menafsirkan ulasan hingga mencari penawaran, yang menunjukkan bahwa kebiasaan konsumen semakin bergeser ke arah keputusan pembelian yang dibentuk oleh AI. Riset lain menunjukkan bahwa perdagangan agen berpotensi menghasilkan antara 3 triliun USD hingga 5 triliun secara global pada tahun 2030.1

Gelombang saat ini dibentuk oleh kemajuan gen AI dan ekosistem perkakas—mulai dari model OpenAI yang digunakan dalam asisten hingga integrasi retail yang semakin menjangkau pasar digital seperti Amazon.

Generasi AI retail sebelumnya—seperti mesin rekomendasi atau chatbot—bersifat reaktif dan memerlukan arahan manusia langkah demi langkah. AI agen modern berbeda dalam tiga aspek utama:

Otonomi : Agen dapat bertindak tanpa memerlukan input pengguna secara konstan, dengan tetap mengikuti kerangka kerja dan pagar pembatas yang telah ditetapkan.

: Agen dapat bertindak tanpa memerlukan input pengguna secara konstan, dengan tetap mengikuti kerangka kerja dan pagar pembatas yang telah ditetapkan. Penalaran : Agen menyesuaikan rekomendasi dan tindakan berdasarkan kondisi yang terus berkembang, seperti perubahan harga atau penipisan stok.

: Agen menyesuaikan rekomendasi dan tindakan berdasarkan kondisi yang terus berkembang, seperti perubahan harga atau penipisan stok. Interoperabilitas: Sistem ini terintegrasi ke berbagai platform AI dan alur kerja melalui API terbuka serta konektor sumber terbuka, sehingga memungkinkan otomatisasi di berbagai sistem.

Sementara AI perdagangan sebelumnya terbatas pada respons terhadap pertanyaan dan pemberian rekomendasi produk yang statis, agen saat ini dapat beroperasi sebagai asisten belanja, agen pembelian, maupun agen pedagang. Agen-agen ini dapat disematkan dalam aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, atau Perplexity. Melalui interaksi berbasis bahasa alami, mereka mencocokkan maksud kueri dengan data produk terstruktur serta mengelola pembayara dan berbagai tugas lainnya di seluruh platform e-commerce maupun sistem retail fisik.

Agen belanja ini tidak hanya merekomendasikan sepasang sepatu; mereka juga menavigasi platform e-commerce, membandingkan harga di berbagai peretail, menerapkan kupon yang tersedia, serta menyelesaikan pembelian menggunakan metode pembayaran agen yang telah dipraotorisasi.

Seiring perdagangan agen terus berkembang, perilaku dan ekspektasi konsumen juga berubah. Saat ini, pelanggan cenderung mengunjungi situs atau platform tertentu untuk mencari produk atau layanan spesifik. Namun, perdagangan agen mulai mengaburkan batasan tersebut, memungkinkan produk dan layanan yang sama diakses dan dibeli melalui saluran alternatif.

Misalnya, konsumen mungkin perlu memesan ulang kebutuhan rumah tangga, memesan hotel, atau memperbarui langganan. Dalam model tradisional, mereka harus mengunjungi satu atau beberapa situs web untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan perdagangan agen, mereka cukup meminta bantuan agen AI. Agen kemudian menyelesaikan transaksi melalui antarmuka percakapan atau layanan yang terhubung. Sehingga pengguna tidak perlu lagi mengunjungi situs web atau aplikasi peretail secara langsung.

Adopsi juga semakin dipercepat, baik di kalangan bisnis maupun konsumen. Banyak startup kini menawarkan komponen yang dapat dimanfaatkan untuk orkestrasi agen, evaluasi, dan tata kelola. Komponen-komponen tersebut sering dibangun di atas kerangka kerja sumber terbuka guna memudahkan penggunaan dan implementasi.