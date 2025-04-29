Rantaian pasokan perangkat lunak selalu rentan—JP Morgan hanya mengatakannya dengan lantang

Ketika Chief Information Security Officer JP Morgan Patrick Opet membunyikan lonceng alarm minggu ini di perusahaan Amerika dengan surat terbuka kepada industri untuk memprioritaskan keamanan dalam rantai pasokan perangkat lunak, hanya sedikit orang yang mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Apa yang begitu mencolok tentang berita itu adalah bahwa itu berasal dari bank AS terbesar (berdasarkan aset) dan bank terbesar di dunia (berdasarkan kapitalisasi pasar) —dan lembaga keuangan umumnya tidak dikenal karena pernyataan mereka yang berani dan penuh tenggorokan.

Selain itu, surat Opet menyoroti risiko khusus untuk sektor yang lebih diatur dan sensitif seperti keuangan, di mana biaya kegagalan dapat mencapai triliunan dolar. Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM® 2024 menemukan bahwa rata-rata biaya global untuk satu pelanggaran di industri keuangan adalah 6,08 juta USD, nomor dua setelah biaya pelanggaran layanan kesehatan yang mencapai 9,77 juta USD.

“Kemudahan tidak bisa lagi melampaui kontrol”, kata Opet dalam posting LinkedIn- nya, dan meminta penyedia perangkat lunak pihak ketiga, pemimpin keamanan, dan komunitas teknologi yang lebih luas untuk melihat lebih dekat “titik kegagalan tunggal” yang dapat menyebabkan “konsekuensi yang berpotensi bencana di seluruh sistem”.

“Kenyamanan“ ini dapat terlihat seperti sistem data dan proses yang terintegrasi dengan lancar yang diperbarui tanpa jeda atau interaksi manual, yang tidak dapat disangkal lagi merupakan tujuan bisnis. Namun, seperti yang diperingatkan oleh Nataraj Nagaratnam, CTO IBM® untuk Keamanan dan Infrastruktur AI, “Karena agen AI mempopulerkan penggunaan AI yang lebih otonom, misalnya, lebih penting dari sebelumnya untuk memastikan langkah-langkah keamanan tingkat perusahaan sesuai dengan risiko yang datang dengan inovasi ini.”