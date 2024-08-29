Peningkatan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif (gen AI) telah mengantarkan era transformatif bagi industri di seluruh dunia. Selama 18 bulan terakhir, perusahaan telah semakin mengintegrasikan gen AI ke dalam operasi mereka, memanfaatkan potensinya untuk berinovasi dan merampingkan proses. Dari mengotomatiskan layanan pelanggan hingga meningkatkan pengembangan produk, aplikasi gen AI sangat luas dan berdampak. Menurut laporan IBM baru-baru ini, sekitar 42% perusahaan besar telah mengadopsi AI, teknologi yang mampu mengotomatiskan hingga 30% aktivitas kerja pengetahuan di berbagai sektor, termasuk penjualan, pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan.

Namun, percepatan adopsi gen AI juga membawa risiko yang signifikan, seperti ketidakakuratan, masalah kekayaan intelektual, dan ancaman keamanan siber. Tentu saja, ini hanya satu contoh dalam serangkaian perusahaan yang mengadopsi teknologi baru, seperti komputasi cloud, hanya untuk menyadari setelahnya bahwa memasukkan prinsip-prinsip keamanan seharusnya menjadi prioritas sejak awal. Sekarang, kita dapat belajar dari kesalahan langkah sebelumnya dan mengadopsi sejak dini prinsip-prinsip Keamanan Sejak Awal seraya mengembangkan aplikasi perusahaan berbasis gen AI.