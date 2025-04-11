Dalam tata kelola AI, Anda tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Namun, visibilitas saja tidak cukup berarti tanpa pemahaman yang jelas mengenai risiko di dalam model dan sistem kecerdasan buatan (AI) Anda.

Hal ini terutama berlaku untuk teknologi baru seperti AI agen. Agen AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun memahami seluruh spektrum risiko yang mereka bawa menjadi lebih menantang. “Risiko terkait AI generatif dan machine learning bisa signifikan sejak awal, terutama untuk contoh penggunaan tertentu,” tulis Manish Bhide, Heather Gentile, dan Jordan Byrd dari IBM®. “Tambahkan agen AI, dan risikonya pun semakin meningkat.”

Dokumen white paper kami, “Agen AI: peluang, risiko, dan mitigasi,” menyajikan analisis mendalam terhadap risiko AI agen, mengeksplorasi penguatan risiko AI yang sudah dikenal serta munculnya tantangan baru yang unik.



Berdasarkan penelitian kami sebelumnya dalam mengidentifikasi risiko dan mitigasi untuk model dasar, makalah ini membekali praktisi dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami, mengenali, dan mengurangi risiko. Ini merupakan langkah awal yang krusial menuju penerapan AI agen secara bertanggung jawab dalam skala besar.