Lingkungan etika dan tata kelola AI agen yang berkembang

Manfaat AI agen sangat menarik. “Agentic AI membawa kita lebih dekat ke contoh penggunaan yang sampai saat ini kita anggap sebagai fiksi ilmiah, di mana mesin dapat menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang melibatkan workflows yang kompleks, pengambilan keputusan berbasis data dan pengambilan tindakan dengan intervensi manusia minimal”, tulis Cole Stryker dari IBM.

Agen AI dapat menganalisis alat yang mereka miliki, menggunakan asisten AI untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang topik dan memandu pengguna melalui langkah-langkah tersebut. Multimodal AI juga mempercepat adopsi agen dengan meningkatkan kemampuan sistem agen untuk menganalisis dunia di berbagai media, menunjukkan beberapa langkah ke depan, dan bertindak atas nama pengguna.

Dalam arsitektur multiagen tradisional, manusia merancang logika kontrol untuk memecahkan masalah yang didefinisikan dengan jelas. Sebaliknya, agen AI (atau agen LLM) menggunakan logika kontrol yang dibuat oleh AI generatif, dengan LLM bertindak sebagai orkestrator atau koordinator. Model IBM® Granite 3.0 8B Instruct yang baru mencontohkan pendekatan ini dengan mendukung contoh penggunaan agen yang memerlukan pemanggilan alat, dan IBM watsonx Orchestrate memperluas kemampuan ini untuk mendukung fungsionalitas agen untuk sumber daya manusia dan fungsi obrolan.

Sistem AI agen yang diwujudkan sepenuhnya memiliki kemampuan otonom untuk merancang alur kerja dan menggunakan alat untuk memecahkan masalah kompleks, baik yang diantisipasi, kurang jelas, maupun tak terduga. Melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API), alat-alat ini dapat berinteraksi di lingkungan eksternal sambil juga memanfaatkan data di mana model mereka dilatih.

“Sistem agen memiliki gagasan perencanaan, loop, refleksi, dan struktur kontrol lainnya yang banyak menggunakan kemampuan penalaran inheren model untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh”, tulis peneliti IBM. “Dipasangkan dengan kemampuan untuk menggunakan alat, plug-in, dan panggilan fungsi, agen diberdayakan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan tujuan umum.”

Pertimbangkan beberapa contoh penggunaan di sektor jasa keuangan: sistem AI agen dapat secara mandiri mengoptimalkan komunikasi klien dan menyesuaikan strategi keterlibatan. Itu dapat menilai kelayakan kredit, menyesuaikan penawaran pinjaman, dan mengelola akun berisiko tinggi secara mandiri. Itu juga dapat melacak ancaman pasar secara real-time dan merekomendasikan mitigasi risiko. Sistem semacam itu mungkin dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, tetapi hanya jika kekhawatiran terkait keamanan dan pengamatan ditangani.