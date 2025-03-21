Lingkungan etika dan tata kelola AI agen yang berkembang

Ledakan istilah “AI agen” di media mungkin membuat Anda bertanya-tanya: apakah itu hanya frasa pemasaran baru? Bagaimanapun, istilah “agen” (atau “agen virtual”) telah lama digunakan dalam kecerdasan buatan (AI) untuk merujuk pada asisten otomatis, seperti chatbot untuk fungsi layanan pelanggan atau SDM.
Secara lebih luas, dalam otomatisasi proses robotik, robot perangkat lunak dapat bertindak sebagai agen bagi pengguna atau aplikasi untuk menjalankan tugas tertentu. Contoh penggunaan termasuk manajemen rantai pasokan, pemrosesan penggajian, dan administrasi database, hanya untuk menyebutkan beberapa. Layanan mikro juga dapat dianggap sebagai sistem multiagen.
Agen sudah ada sejak kita memiliki AI. Hal yang baru adalah AI agensekarang ditentukan oleh ketergantungannya pada AI generatif. Daya tariknya berasal dari potensi untuk memperluas kemampuan tak terduga dan bersifat probabilistik dari model bahasa besar (LLM) ke ruang aksi baru. Sementara AI generatif menciptakan jawaban atau konten, AI agentic secara mandiri bertindak atas jawaban tersebut. Kemampuan ini meningkatkan risiko etika dan masalah tata kelola baru, yang akan kami bahas.
Manfaat AI agen sangat menarik. “Agentic AI membawa kita lebih dekat ke contoh penggunaan yang sampai saat ini kita anggap sebagai fiksi ilmiah, di mana mesin dapat menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang melibatkan workflows yang kompleks, pengambilan keputusan berbasis data dan pengambilan tindakan dengan intervensi manusia minimal”, tulis Cole Stryker dari IBM.
Agen AI dapat menganalisis alat yang mereka miliki, menggunakan asisten AI untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang topik dan memandu pengguna melalui langkah-langkah tersebut. Multimodal AI juga mempercepat adopsi agen dengan meningkatkan kemampuan sistem agen untuk menganalisis dunia di berbagai media, menunjukkan beberapa langkah ke depan, dan bertindak atas nama pengguna.
Dalam arsitektur multiagen tradisional, manusia merancang logika kontrol untuk memecahkan masalah yang didefinisikan dengan jelas. Sebaliknya, agen AI (atau agen LLM) menggunakan logika kontrol yang dibuat oleh AI generatif, dengan LLM bertindak sebagai orkestrator atau koordinator. Model IBM® Granite 3.0 8B Instruct yang baru mencontohkan pendekatan ini dengan mendukung contoh penggunaan agen yang memerlukan pemanggilan alat, dan IBM watsonx Orchestrate memperluas kemampuan ini untuk mendukung fungsionalitas agen untuk sumber daya manusia dan fungsi obrolan.
Sistem AI agen yang diwujudkan sepenuhnya memiliki kemampuan otonom untuk merancang alur kerja dan menggunakan alat untuk memecahkan masalah kompleks, baik yang diantisipasi, kurang jelas, maupun tak terduga. Melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API), alat-alat ini dapat berinteraksi di lingkungan eksternal sambil juga memanfaatkan data di mana model mereka dilatih.
“Sistem agen memiliki gagasan perencanaan, loop, refleksi, dan struktur kontrol lainnya yang banyak menggunakan kemampuan penalaran inheren model untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh”, tulis peneliti IBM. “Dipasangkan dengan kemampuan untuk menggunakan alat, plug-in, dan panggilan fungsi, agen diberdayakan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan tujuan umum.”
Pertimbangkan beberapa contoh penggunaan di sektor jasa keuangan: sistem AI agen dapat secara mandiri mengoptimalkan komunikasi klien dan menyesuaikan strategi keterlibatan. Itu dapat menilai kelayakan kredit, menyesuaikan penawaran pinjaman, dan mengelola akun berisiko tinggi secara mandiri. Itu juga dapat melacak ancaman pasar secara real-time dan merekomendasikan mitigasi risiko. Sistem semacam itu mungkin dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, tetapi hanya jika kekhawatiran terkait keamanan dan pengamatan ditangani.
AI agen meningkatkan semua risiko yang ada pada AI tradisional, AI prediktif, dan AI generatif karena agensi yang lebih besar berarti lebih banyak otonomi dan karenanya lebih sedikit interaksi manusia.
Risiko-risiko ini harus ditangani melalui sarana teknologi dan melalui akuntabilitas manusia dalam pengujian dan hasil. Kerangka kerja operasional yang kuat untuk tata kelola dan manajemen siklus hidup diperlukan.
“Memberi LLM lebih banyak kebebasan untuk berinteraksi dengan dunia luar memiliki potensi untuk memperbesar risiko”, kata Maya Murad, Technical Product Manager di IBM® Research. “Begitu banyak hal yang bisa salah ketika Anda memberi agen kekuatan untuk membuat dan kemudian menjalankan kode sebagai bagian dari jalur untuk menjawab kueri. Anda bisa tanpa sengaja menghapus seluruh sistem file atau memaparkan informasi rahasia.”
“Agen secara khusus telah terbukti ‘kurang kuat, rentan terhadap perilaku yang lebih berbahaya, dan mampu menghasilkan konten yang lebih tersembunyi daripada LLM, menyoroti tantangan keamanan yang signifikan‘”, kata peneliti IBM.
Murad menyarankan untuk membatasi risiko ini dengan mengeksekusi kode dalam sandbox yang aman, memasang pembatas keamanan, dan melakukan riset keamanan ofensif melalui simulasi adversarial, analisis malware, dan red-teaming. Kebijakan perusahaan tentang cara dan tempat untuk berbagi data juga harus ditegakkan.
Strategi baru muncul untuk menguji dan memantau sistem AI agen, termasuk templat serangan adversarial dan metode pelacakan seperti agen penjaga. Namun, strategi ini harus dievaluasi agar selaras dengan tata kelola organisasi Anda terkait etika, keamanan, dan risiko.
Tata kelola AI otomatis, yang mencakup pengembangan, penerapan dan operasi, membantu memastikan bahwa model AI tetap selaras dengan tujuan organisasi. Toolkit yang fleksibel dan menyeluruh seperti IBM watsonx.governance dapat mempercepat alur kerja yang bertanggung jawab dan membantu kepatuhan terhadap peraturan.
AI agen berkembang begitu cepat sehingga organisasi mungkin mengalami kesulitan menemukan contoh penggunaan atau praktik terbaik untuk meminimalkan bahaya. Karena berpotensi memperbesar dampak data atau algoritma yang bias, organisasi harus mengambil peran etis dan secara cermat mengembangkan kerangka kerja tata kelola AI bersamaan dengan tata kelola AI otomatis.
Seperti yang telah kami tulis, dasar untuk semua tata kelola AI berpusat pada manusia. Tata kelola organisasi mencakup penetapan proses untuk asupan dan inventaris model AI. Ini juga melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan program komunikasi dan literasi karyawan dan menunjuk pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengawasi tata kelola dan terus mengikuti peraturan yang berkembang.
Operasionalisasi tata kelola AI yang efektif dan bertanggung jawab memerlukan langkah-langkah tertentu, dan perhatian khusus harus diberikan pada pertimbangan unik untuk AI agen. Langkah-langkah dan pertimbangan tersebut adalah:
Akuntabilitas atas dampak sistem AI agen mencakup pembuat LLM, adaptor model, penerap sistem, dan pengguna aplikasi AI. Praktik keamanan terbaik mulai muncul (PDF), yang termasuk:
Arsitektur agen melipatgandakan peluang AI generatif dan juga risikonya. Dalam menghadapi kompleksitas ini, program percontohan AI agen harus melibatkan contoh penggunaan risiko terendah di organisasi Anda.
Eksplorasi risiko yang komprehensif menuntut pendekatan terstruktur. Tahun lalu, peneliti MIT menciptakan Repositori Risiko AI, database yang berisi lebih dari 700 risiko yang dikutip dalam literatur AI. Ini mengidentifikasi dan mengategorikan risiko yang diambil dari 43 kerangka kerja AI yang diproduksi oleh berbagai riset, industri, dan organisasi pemerintah. Ini mencakup taksonomi yang berguna untuk mengklasifikasikan bagaimana, kapan, dan mengapa risiko terjadi, dan di tujuh domain, dengan subdomain masing-masing:
Masa awal tata kelola AI agen tercermin dalam catatan penulis (PDF) :
“Beberapa area risiko tampaknya belum dijelajahi... [agen AI] dieksplorasi dalam [hanya] dua dokumen yang disertakan. AI agen mungkin sangat penting untuk dipertimbangkan karena menghadirkan kelas risiko baru yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan kemampuan berbahaya, seperti perbaikan diri rekursif...”
Peserta dalam latihan eksplorasi risiko disarankan untuk mengakrabkan diri dengan taksonomi dan kerangka kerja tersebut. Mereka juga harus diyakinkan bahwa pengalaman dan persepsi risiko dunia nyata mereka mungkin valid, mengingat kurangnya penelitian risiko di domain tertentu.
Organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan potensi besar AI agen akan membutuhkan investasi dan perencanaan yang bijaksana. Pertimbangkan bahwa butuh beberapa tahun bagi proyek AI generatif untuk mencapai kesuksesan yang luas. Menurut Gartner, “Setidaknya 30% proyek AI generatif akan ditinggalkan setelah bukti konsep pada akhir 2025, karena kualitas data yang buruk, kontrol risiko yang tidak memadai, peningkatan biaya atau nilai bisnis yang tidak jelas”.2
Bagaimana organisasi Anda dapat unggul dalam fase AI berikutnya? Sebuah laporan Gartner menyatakan bahwa “Layanan konsultasi dan implementasi AI generatif mempercepat hasil yang dapat diukur, didemokratisasi, diminimalkan risikonya, dan disesuaikan dengan organisasi yang membelinya”.3
Laporan ini memberikan rekomendasi berikut:
Kami percaya bahwa IBM® Consulting memenuhi semua kriteria ini. Layanan ini membantu klien menerapkan AI melalui pendekatan yang bijaksana dan terinformasi untuk strategi, data, arsitektur, keamanan, dan tata kelola. Jika organisasi Anda ingin mengeksplorasi atau menerapkan solusi AI agen, pakar kami dapat membantu Anda mengurangi risiko dan meningkatkan nilai bisnis.
Baik Anda memilih untuk menyesuaikan aplikasi dan keterampilan yang dibangun sebelumnya atau membangun dan menerapkan layanan agen khusus menggunakan studio AI, platform IBM watsonx siap membantu Anda.