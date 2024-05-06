Memperluas pertimbangan etis model dasar

Munculnya model dasar yang mendukung pertumbuhan AI generatif dan contoh penggunaan AI lainnya menawarkan kemungkinan yang menarik—namun juga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran baru tentang desain etis, pengembangan, penerapan, dan penggunaan mereka.

Publikasi Dewan Etika AI IBM® Model Dasar: Peluang, Risiko dan Mitigasi membahas masalah tersebut dan mengeksplorasi manfaat, risiko, pagar pembatas, dan mitigasi Teknologi.

Makalah ini menjabarkan potensi risiko yang terkait dengan model dasar melalui lensa etika, hukum, dan peraturan dalam tiga categories berbeda:

Tradisional. Risiko yang diketahui dari bentuk sistem AI sebelumnya atau sebelumnya. Diperkuat. Risiko yang telah diketahui tetapi sekarang semakin meningkat karena karakteristik internal model dasar, terutama kemampuan generatif yang menjadi sifatnya. Baru. Risiko baru yang melekat pada model dasar dan kemampuan generatif yang melekat

Risiko-risiko ini disusun dalam kaitannya dengan apakah mereka terkait dengan konten yang disediakan untuk model dasar — input — atau konten yang dihasilkan olehnya — output — atau jika mereka terkait dengan tantangan tambahan. Mereka disajikan dalam tabel, yang menyoroti mengapa risiko ini menjadi perhatian dan mengapa penting untuk mempertimbangkan risiko ini selama pengembangan, rilis, dan penggunaan model dasar.

Selain itu, makalah ini menyoroti beberapa strategi dan alat mitigasi yang tersedia seperti portofolio produk AI watsonx dan alat AI sumber terbuka yang dapat dipercaya. Strategi ini berfokus pada menyeimbangkan keselamatan dengan inovasi dan memungkinkan pengguna untuk mengalami kekuatan dari AI dan model dasar.

Contoh-contoh di bawah ini menyoroti penggunaan informasi yang diberikan dalam makalah.