Memperluas pertimbangan etis model dasar

Munculnya model dasar yang mendukung pertumbuhan AI generatif dan contoh penggunaan AI lainnya menawarkan kemungkinan yang menarik—namun juga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran baru tentang desain etis, pengembangan, penerapan, dan penggunaan mereka.
Publikasi Dewan Etika AI IBM® Model Dasar: Peluang, Risiko dan Mitigasi membahas masalah tersebut dan mengeksplorasi manfaat, risiko, pagar pembatas, dan mitigasi Teknologi.
Makalah ini menjabarkan potensi risiko yang terkait dengan model dasar melalui lensa etika, hukum, dan peraturan dalam tiga categories berbeda:
Risiko-risiko ini disusun dalam kaitannya dengan apakah mereka terkait dengan konten yang disediakan untuk model dasar — input — atau konten yang dihasilkan olehnya — output — atau jika mereka terkait dengan tantangan tambahan. Mereka disajikan dalam tabel, yang menyoroti mengapa risiko ini menjadi perhatian dan mengapa penting untuk mempertimbangkan risiko ini selama pengembangan, rilis, dan penggunaan model dasar.
Selain itu, makalah ini menyoroti beberapa strategi dan alat mitigasi yang tersedia seperti portofolio produk AI watsonx dan alat AI sumber terbuka yang dapat dipercaya. Strategi ini berfokus pada menyeimbangkan keselamatan dengan inovasi dan memungkinkan pengguna untuk mengalami kekuatan dari AI dan model dasar.
Contoh-contoh di bawah ini menyoroti penggunaan informasi yang diberikan dalam makalah.
Risk Atlas memberikan pengalaman edukasi interaktif untuk taksonomi risiko yang dijelaskan dalam makalah ini. Solusi ini memungkinkan pelanggan watsonx dan masyarakat umum untuk Jelajahi secara lebih terperinci risiko, implikasinya bagi perusahaan, contoh, dan solusi IBM® untuk membantu mengurangi risiko ini.
Menurut Michael Hind, Anggota Staf Riset Terhormat di IBM® Research, “Atlas Risiko memungkinkan manajer risiko, praktisi AI, dan peneliti untuk berbagi kosa kata risiko AI yang sama. Ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk strategi mitigasi risiko dan teknologi riset baru.”
Konten atlas risiko sekarang tersedia di watsonx.governance. Perpustakaan risiko dapat dikaitkan dengan contoh penggunaan AI yang menggunakan model prediktif dan AI generatif. Proses ini otomatis menggunakan kuesioner Identifikasi Risiko penilaian yang dapat secara otomatis menyalin risiko yang teridentifikasi yang mungkin berlaku untuk contoh penggunaan untuk penilaian lebih lanjut oleh pemilik contoh penggunaan. Solusi ini dapat membantu pengguna membuat profil risiko contoh penggunaan AI mereka hanya dengan beberapa klik untuk menerapkan mitigasi dan kontrol yang sesuai. Setelah risiko contoh penggunaan dinilai, contoh penggunaan dapat dikirim untuk persetujuan untuk pengembangan model.
“Kuesioner Penilaian Identifikasi Risiko baru yang didukung oleh Risk Atlas membantu pengguna watsonx.governance memahami tingkat risiko yang terkait dengan contoh penggunaan dan memahami jenis dan frekuensi pemantauan yang diperlukan untuk mengelola risiko. Profil risiko ditangkap sebagai bagian dari jejak audit siklus hidup model dan membantu menetapkan keterjelasan dan transparansi yang diperlukan untuk adopsi AI yang bertanggung jawab,” kata Heather Gentile, Direktur watsonx.governance Product Management untuk IBM® Data and AI dan AI Ethics Focal Point.
Untuk perancang sistem AI generatif, menggabungkan mitigasi risiko pada semua tahap proses desain sangat penting, terutama selama definisi solusi. Dengan mengartikulasikan input pengguna, menentukan data dan pelatihan yang diperlukan, dan mengidentifikasi variabilitas dalam output yang dihasilkan — tim diberdayakan untuk lebih memahami risiko pelatihan, penyetelan, dan inferensi yang mungkin terkait dengan desain kami. Dengan memasukkan pemetaan risiko ini ke dalam proses desain kami melalui kegiatan pemikiran desain yang terfokus, bisnis dapat secara proaktif mengurangi risiko tersebut melalui iterasi desain atau melalui solusi alternatif.
Mengadopsi pendekatan desain yang berpusat pada manusia memperluas penilaian risiko ke pengguna sekunder dan tersier, memperdalam pemahaman kita tentang semua risiko, termasuk risiko non-teknis dan sosial, dan menunjukkan kemungkinan terjadinya dalam fase desain dan implementasi. Mengatasi risiko ini pada awal proses mendorong pengembangan solusi AI yang bertanggung jawab dan tepercaya.
Menurut Adam Cutler, Desainer Terhormat dalam AI, “Pengambilan keputusan etis bukanlah bentuk lain dari pemecahan masalah teknis. Enterprise Design Thinking untuk data dan AI membantu tim menemukan dan memecahkan masalah berbasis data dengan tetap berfokus pada kebutuhan manusia, dengan memungkinkan seluruh tim untuk memiliki tujuan, nilai, dan kepercayaan yang jelas sebelum satu baris kode pun ditulis (atau dihasilkan).
Model dasar: Peluang, Risiko, dan Mitigasi akan membawa Anda dalam perjalanan menuju mewujudkan potensi model dasar, memahami pentingnya risiko yang dapat ditimbulkannya, dan belajar tentang Strategi untuk mengurangi efek potensial mereka.
