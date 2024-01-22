Isolasi sistem yang terkena dampak

Karena varian ransomware yang paling umum memindai jaringan untuk mencari kerentanan untuk menyebar secara lateral, sangat penting untuk mengisolasi sistem yang terdampak secepat mungkin. Putuskan sambungan ethernet dan nonaktifkan WiFi, Bluetooth, dan semua jaringan lainnya untuk perangkat yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi.

Dua langkah lain yang perlu dipertimbangkan:

Segera nonaktifkan tugas-tugas otomatis, misalnya, menghapus file sementara atau merotasi log, pada sistem yang terpengaruh. Tugas-tugas ini dapat merusak file dan menghambat penyelidikan dan pemulihan ransomware. Memutuskan sambungan ke sistem cadangan. Karena banyak jenis ransomware baru menargetkan cadangan untuk mempersulit pemulihan, simpan cadangan data secara offline. Batasi akses ke sistem cadangan sampai Anda menghapus infeksi.

Dokumentasikan permintaan tebusan

Sebelum melanjutkan dengan hal lain, dokumentasikan permintaan tebusan. Idealnya, ambil foto dari layar perangkat yang terdampak dengan perangkat terpisah seperti smartphone atau kamera. Foto tersebut akan mempercepat proses pemulihan dan membantu saat mengajukan laporan polisi atau kemungkinan klaim dengan perusahaan asuransi Anda.

Beri tahu tim keamanan

Setelah Anda memutuskan semua sambungan ke sistem yang terpengaruh, beri tahu tim keamanan TI Anda tentang serangan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, staf keamanan TI dapat memberi saran untuk langkah selanjutnya dan mengaktifkan rencana respons insiden organisasi Anda, yaitu proses dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan menanggapi serangan siber.

Jangan mulai ulang perangkat yang terdampak

Saat menghadapi ransomware, hindari untuk memulai ulang perangkat yang terinfeksi. Peretas tahu ini mungkin insting pertama Anda, dan beberapa jenis ransomware mendeteksi upaya mulai ulang dan menyebabkan kerusakan tambahan, seperti merusak Windows atau menghapus file terenkripsi. Reboot juga dapat mempersulit penyelidikan serangan ransomware. Petunjuk berharga disimpan dalam memori komputer, yang akan dihapus saat perangkat dimulai ulang.

Sebaliknya, tempatkan sistem yang terkena dampak dalam mode hibernasi. Ini akan menyimpan semua data dalam memori ke file referensi pada hard drive perangkat, menyimpannya untuk analisis di masa mendatang.