Ketika industri makin dekat untuk mencapai komputer quantum yang relevan secara kriptografis, keamanan data—operasional, pribadi dan keuangan—akan lebih penting dari sebelumnya. Melindungi data tersebut dari vektor risiko terbaru ini akan menjadi prioritas utama bagi banyak perusahaan.

Algoritma kriptografi kunci publik yang didefinisikan dalam standar saat ini, yang dikembangkan dan diterbitkan pada 1970-an, bergantung pada masalah matematika yang menantang komputer klasik. Standar industri ini masih digunakan dalam beberapa skema perlindungan data saat ini. Suatu hari nanti, komputer quantum yang relevan secara kriptografis mungkin melanggar standar kriptografi tersebut, sehingga membahayakan data sensitif.

Meskipun mesin seperti itu belum ada, penyerang siber dapat mencuri data terenkripsi hari ini, menyimpannya dan kemudian menunggu teknologi dekripsi komputasi kuantum berkembang. Dikenal sebagai “panen sekarang, dekripsi nanti,” strategi ini menggarisbawahi perlunya kriptografi pasca-quantum, juga dikenal sebagai kriptografi yang aman dari quantum atau tahan quantum. Meskipun tidak ada serangan quantum praktis saat ini, beberapa data yang disimpan saat ini mungkin tetap sensitif selama beberapa dekade. Seiring kemajuan komputasi quantum, risiko terhadap metode enkripsi tradisional meningkat.