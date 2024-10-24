Untungnya, algoritma Kriptografi Pasca-Quantum (PQC), yang mampu melindungi sistem dan data saat ini, telah distandarisasi. Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) baru-baru ini merilis rangkaian pertama dari tiga standar:

ML-KEM: mekanisme enkapsulasi kunci yang dipilih untuk enkripsi umum, seperti untuk mengakses situs web yang aman

ML-DSA: algoritma berbasis kisi yang dipilih untuk protokol tanda tangan digital tujuan umum

SLH-DSA: skema tanda tangan digital berbasis hash tanpa status

Dua dari standar tersebut (ML-KEM dan ML-DSA) dikembangkan oleh IBM bersama kolaborator eksternal, sedangkan yang ketiga (SLH-DSA) dikembangkan bersama oleh seorang ilmuwan yang kini telah bergabung dengan IBM.

Algoritma tersebut akan diadopsi oleh pemerintah dan industri di seluruh dunia sebagai bagian dari protokol keamanan seperti “Transport Layer Security” (TLS) dan banyak lainnya.

Kabar baiknya adalah bahwa algoritma ini siap membantu kita untuk melindungi dari risiko quantum. Berita buruknya adalah bahwa perusahaan harus memigrasikan aset mereka untuk menerapkan standar PQC baru ini.

Program migrasi algoritma kriptografi sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tanyakan pada diri Anda sebagai organisasi: berapa lama program migrasi SHA1 ke SHA2 Anda? Bagaimana dengan program peningkatan infrastruktur kunci publik (PKI) Anda di mana Anda meningkatkan ukuran kunci rantai kepercayaan PKI dari 1024-bit menjadi 2048-bit, 3072-bit, atau 4096-bit? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan semua itu di lingkungan perusahaan Anda yang kompleks? Beberapa tahun?

Dampak dari komputasi quantum dan penerapan standar PQC sangat luas, mencakup wilayah komprehensif organisasi Anda. Risiko komputasi quantum mempengaruhi lebih banyak sistem, alat dan layanan keamanan, aplikasi dan infrastruktur jaringan. Organisasi Anda perlu segera beralih ke standar PQC untuk melindungi aset dan data Anda.