Salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan saat pindah ke rumah baru adalah memperbarui alamat surat pada layanan pos. Pembaruan ini tidak terlalu rumit, tetapi penting. Jika tidak, surat penting mungkin dikirim ke alamat lama Anda dan Anda maupun pengirim tidak akan tahu bahwa surat tersebut tidak terkirim.

Demikian pula dengan migrasi DNS. Jika tidak dilakukan dengan benar, situs web Anda bisa menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna, pengiriman email gagal, dan menyebabkan masalah komunikasi dengan klien, kerusakan integrasi, dan banyak lagi. Pada dasarnya, pelanggan mungkin tidak dapat menjangkau bisnis Anda di alamat yang benar, yang dapat menyebabkan sejumlah hasil negatif.

Sistem nama domain (DNS) seperti buku telepon atau direktori untuk internet. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menavigasi ke situs web menggunakan nama domain yang mudah diingat, seperti IBM.com, bukan rangkaian angka (dalam hal ini, 184.85.75.7).

Tetapi DNS melibatkan lebih dari sekadar terjemahan sederhana dan kualitas layanan dari penyedia DNS terkelola dapat memengaruhi kinerja, keandalan, latensi, keamanan, privasi, dan banyak lagi. Ketika DNS Services penyedia tidak memenuhi harapan atau kebutuhan, bisnis mungkin mencari penyedia baru. Ketika mereka melakukannya, mereka perlu merencanakan migrasi DNS.

Migrasi DNS, di mana organisasi mentransfer catatan dan pengaturan DNS domain dari satu penyedia ke penyedia lainnya, tidak harus menjadi upaya sulit seperti yang sering dialami. Namun, migrasi ini memang memiliki risiko dan berpotensi menimbulkan sakit kepala jika tidak dijalankan dengan benar. Kesalahan dalam migrasi DNS dapat mengakibatkan waktu henti server, kerentanan jaringan, dan banyak lagi. Berikut adalah cara untuk membantu memastikan hal itu tidak terjadi.

