Dengan menggunakan model dasar sumber terbuka, tata kelola AI sangat penting di seluruh siklus hidup model. Dimulai dengan penilaian risiko, organisasi harus terlebih dahulu memutuskan apakah model tersebut aman untuk digunakan. Apa yang dianggap aman untuk tujuan umum atau penggunaan individu mungkin tidak cocok untuk contoh penggunaan perusahaan.

Dalam kasus Deepseek-R1, organisasi mungkin memutuskan bahwa menghosting sendiri model atau menjalankannya melalui produk studio AI seperti IBM® watsonx.ai relatif aman. Namun, menggunakan aplikasi DeepSeek mungkin menghadirkan tantangan data dan keamanan. Banyak negara telah melarang penggunaan aplikasi DeepSeek karena alasan ini.

Setelah model disetujui, validator model dapat menambahkannya ke inventaris model, yang melacak pemanfaatan dan kinerja model sambil juga menentukan contoh penggunaan untuk penerapan model. Kumpulan model ini memungkinkan pengembang AI untuk mengidentifikasi model yang tersedia dan untuk jaminan, tim data dan keamanan akan melacak di mana model digunakan.

Lembar fakta AI mencatat fakta model sepanjang siklus hidup dan meningkatkan transparansi tentang apa yang ada di dalam model dan bagaimana penggunaannya. Lembar fakta menunjukkan model dasar mana yang digunakan, termasuk prompt, templat, dan evaluasi.

Ada kekhawatiran terkait keamanan beberapa model sumber terbuka dan kemudahan injeksi prompt dan jailbreaking untuk menghasilkan output yang berbahaya. Pengamatan dan batasan dapat memantau kesehatan model, akurasi dan penyimpangan, dan membatasi ujaran kebencian, kata-kata kotor, dan konten berbahaya lainnya.