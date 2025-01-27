DeepSeek-R1, model AI dari startup Tiongkok DeepSeek, melonjak ke puncak daftar model AI yang paling banyak diunduh dan digunakan di platform AI sumber terbuka Hugging Face hanya beberapa jam setelah dirilis minggu lalu. Ini juga memicu gelombang kejutan di pasar keuangan karena mendorong investor untuk mempertimbangkan kembali penilaian pembuat chip seperti NVIDIA serta investasi besar yang dilakukan raksasa AI Amerika untuk menskalakan bisnis AI mereka.

Mengapa semua ini heboh? Model yang disebut "model penalaran," DeepSeek-R1 , adalah asisten digital yang berkinerja sebaik o1 OpenAI pada tolok ukur AI untuk tugas matematika dan pengodean, dilatih dengan chip yang jauh lebih sedikit dan kira-kira 96% lebih murah untuk digunakan, menurut perusahaan.

“DeepSeek jelas membentuk kembali lingkungan AI, menantang para raksasa dengan ambisi sumber terbuka dan inovasi canggih,” kata Kaoutar El Maghraoui, Ilmuwan Riset Utama dan Manajer di IBM® AI Hardware.”

Sementara itu, ByteDance, raksasa teknologi Tiongkok yang memiliki TikTok, baru-baru ini mengumumkan agen penalarannya sendiri, UI-TARS, yang diklaim mengungguli GPT-4o OpenAI, Claude Anthropic, dan Gemini Google pada tolok ukur tertentu. Agen ByteDance mampu membaca antarmuka grafis, melakukan penalaran, dan mengambil tindakan secara otonom melalui langkah-langkah terstruktur.

Dari startup hingga raksasa mapan, perusahaan AI Tiongkok tampaknya semakin memperkecil kesenjangan dengan pesaing Amerika mereka, terutama berkat kesediaan mereka untuk menjadi sumber terbuka atau berbagi kode perangkat lunak dasar dengan bisnis lain dan para pengembang perangkat lunak. “DeepSeek telah mampu mengembangkan sejumlah model yang sangat kuat di seluruh komunitas,” ujar Abraham Daniels, Manajer Produk Teknis Senior untuk model Granite IBM®. DeepSeek-R1 tersedia di Hugging Face dengan lisensi MIT yang memungkinkan penggunaan komersial tanpa batas. “DeepSeek benar-benar dapat mempercepat demokratisasi AI,” ujarnya.

Musim panas lalu, perusahaan Tiongkok Kuaishou meluncurkan alat pembuat video serupa Sora milik OpenAI, tetapi tersedia untuk publik secara gratis. Sora diluncurkan pada Februari lalu, tetapi baru dirilis sepenuhnya pada bulan Desember, dan bahkan saat itu hanya pengguna yang berlangganan ChatGPT Pro yang dapat mengakses seluruh fiturnya. Para pengembang di Hugging Face juga telah mengadopsi model sumber terbuka terbaru dari raksasa teknologi Tiongkok Tencent dan Alibaba. Sementara Meta telah memiliki sumber terbuka model Llama-nya, baik OpenAI maupun Google tetap mengejar pendekatan sumber tertutup yang dominan dalam pengembangan model mereka.

Selain anugerah dari sumber terbuka, para insinyur DeepSeek juga hanya menggunakan sebagian kecil dari chip NVIDIA yang sangat khusus yang digunakan oleh para pesaing Amerika mereka untuk melatih sistem mereka. Insinyur DeepSeek, misalnya, mengatakan bahwa mereka hanya membutuhkan 2.000 GPU (unit pemrosesan grafis), atau chip, untuk melatih model DeepSeek-v3 mereka, menurut riset yang mereka terbitkan bersamaan dengan rilis model tersebut.